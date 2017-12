Ouă, fructe și legume? Produse de lux, taică!

Ouăle, fructele proaspete și legumele s-au scumpit cel mai mult în noiembrie, față de luna anterioară, însă prețurile rămân sub cele înregistrate în decembrie 2015, reiese din datele Institutului Național de Statistică (INS). Astfel, față de octombrie, în noiembrie, ouăle s-au scumpit cu 6,63%, dar sunt cu aproape 6% mai ieftine față de finalul anului trecut. În același timp, cartofii s-au scumpit cu 1,53%, dar prețul înregistrat a fost cu 3,32% sub cel din urmă cu 11 luni. De asemenea, legumele și conservele de legume s-au scumpit cu 1,36%, dar sunt cu 4,3% sub nivelul de anul trecut. Totodată, fructele proaspete au înregistrat creșteri cu 2,83% ale prețurilor, în medie, față de octombrie; în schimb, citricele s-au ieftinit, în aceeași perioadă, cu 6,4%. La categoria mărfuri nealimentare, INS remarcă scăderi de prețuri la energia termică; dintre servicii, cel mai mult s-au ieftinit... „alte servicii“ (-3%). În acest context, deflația lunară a fost de -0,7%, iar indicele anual a rămas tot în teritoriu negativ (-0,2%). De notat că, în noiembrie, ponderea mărfurilor și serviciilor care s-au ieftinit, comparativ cu anul trecut, a fost extrem de mare (42,4%).