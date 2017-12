Ovidiu a cîştigat derby-ul cu Stejaru

Derby-ul etapei a 27-a din Liga a III-a la fotbal, desfăşurat vineri după-amiază la Ovidiu, a umplut pînă la refuz tribuna stadionului din localitate, circa 800 de spectatori ţinînd să vadă la lucru cele mai bune echipe dobrogene ale seriei. Partida a fost dominată de gazde, care au atacat mai mult, dar s-au lovit de o apărare solidă, excelent coordonată de C. Petre. CS Orăşenesc a forţat golul la fazele fixe, a şi înscris un gol, în min. 45, anulat pentru un ofsaid dubios la Curumi, apoi a continuat să construiască, răbdător, şi în repriza secundă. Săgeata Stejaru a rămas în zece oameni în min. 71, Luca, introdus la pauză, văzînd două cartonaşe galbene în trei minute, primul pentru simulare, al doilea pentru fault. Insistenţa gazdelor s-a materializat în min. 89, cînd Agafiţei a marcat din careu, la capătul unei faze “lucrate” de Curumi şi Pleşa. Scor final: 1-0 pentru Ovidiu. Arbitrul Ionel Ivan a mai arătat şi în prelungiri un cartonaş roşu, lui Curumi, care a văzut al doilea galben.

Au evoluat - Ovidiu (antrenor C. Anghel): C. Popa - I. Drăgoi, Răvoiu, I. Posteucă, Şuta - I. Florea, Dimcea (82 M. Măciucă), Pleşa, Evdochin - Agafiţei (91 Andrei), Curumi; Stejaru (antrenor A. Şunda): C. Popescu - Purică, L. Ştefan, C. Petre, Costachi - Beloescu, C. Doicaru, Ad. Pitu, Mihălcescu (78 I. Lupu) - Şicu (64 Tigoianu), Zelencz (46 Luca). Au arbitrat I. Ivan - M. Marchidanu şi S. Brătianu (toţi din Brăila). Observator: I. Dănciulescu (Tîrgovişte).

Rezultatele etapei: CSO Ovidiu - Săgeata Stejaru 1-0; Dunărea Călăraşi - Callatis Mangalia 1-0; Rapid II Bucureşti - CSM Medgidia 3-0; Viitorul Însurăţei - Steaua II Bucureşti 0-2; Unirea Slobozia - CF Brăila 2-0; FC Farul II Constanţa - Inter Gaz Bucureşti 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Meciul Politehnica Galaţi - Rocar Bucureşti se dispută sîmbătă, de la ora 17.00. Portul Constanţa şi CS Eforie au stat. Restanţa Unirea Slobozia - Steaua II Bucureşti se joacă pe 28 aprilie. Profitînd de ziua liberă, Portul a disputat un meci amical cu echipa Viitorul Constanţa, cîştigînd cu 5-4 (3-2). Clasament: 1. Steaua II 58p; 3. Ovidiu 52p; 4. Slobozia 51p (golaveraj: +29); 5. Rapid II 51p (+27); 2. Stejaru 51p (+22); 6. Călăraşi 48p; 7. Farul II 38p; 8. Brăila 31p; 9. Eforie 25p (-13); 10. Portul 25p (-18); 11. Galaţi 23p; 12. Rocar 22p; 13. Callatis 18p; 14. Însurăţei 15p; 15. Medgidia 12p; 16. Inter Gaz 10p.