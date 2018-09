Pacienți care ajung la medic târziu! Vezi boala!

În fiecare an, în 22 septembrie comunitatea globală a pacienților cu Leucemie Mieloidă Cronică - LMC celebrează Ziua Mondială LMC. Campania din 2018 este dedicată îmbunătățirii accesului la tratament pentru pacienții din întreaga lume. ARCrare organizează aceste activități în România de la înființarea sa în anul 2011.

Sloganul campaniei din acest an este: Astăzi, împreună pentru îmbunătățirea accesului la diagnostic!

Data de 22 septembrie nu a fost aleasă întâmplător, deoarece 22/9 reprezintă modificarea genetică a cromozomilor 22 și 9 care cauzează Leucemia Mieloidă Cronică. În România trăiesc peste 1600 de pacienți cu LMC tratați.

Este important că odată diagnosticați, toți pacienții cu LMC intră în monitorizare medicală și primesc tratamentul adecvat. Din păcate, date estimative arată că în România rata de diagnostic nu este mai mare de 80% (comparând datele epidemiologice la nivel regional), de cele mai multe ori diagnosticul este tardiv, pacienții ajungând la medic târziu, în stadii avansate ale bolii. Posibilele motive ale acestei situații sunt: accesul limitat la servicii medicale (mai ales în zonele rurale sau sărace), lipsa infrastructurii sistemului de sănătate, educația medicală deficitară în randul populației.

Inovația în medicină a ajuns, în abordarea terapeutică a LMC în punctul în care pacienții au șansa să ducă o viață normală fără tratament, în remisiune clinică. Cu toate acestea, există încă multe provocări pentru pacienții cu LMC. Aceste provocări se referă la: diagnosticarea timpurie, aderarea la terapie, accesul la servicii sociale specializate, revenirea la locul de muncă după boală etc.

Leucemia Mieloidă Cronică (LMC) este o formă rară de cancer care afectează celulele sângelui. Majoritatea cazurilor de LMC apar la adulți, dar în cazuri foarte rare poate apărea și la copii.

Asociaţia Română de Cancere Rare - ARCrare a fost înfiinţată în luna iunie 2011 pentru a reprezenta persoanele afectate de cancere rare din România, a familiilor lor şi a specialiştilor implicaţi în diagnosticarea și tratarea lor.

ARCrare vă invită și în acest an să fiți alături de pacienții afectați de Leucemie Mieloidă Cronică!, se arată într-un comunicat semnat de Dorica Dan,

președinte ARCrare,

Asociația Română de Cancere Rare.