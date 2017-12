Pacienţii şi medicii pot reclama corupţia din spitale. Apelul este gratuit!

Sunteți într-o unitate sanitară, iar doctorul sau asistentul medical vă cere bani pentru unele servicii medicale? Sau sunteți medic sau asistent medical, iar pacientul vă îndeasă în buzunare bani? În toate situațiile puteți să faceți reclamații. Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat, vineri, lansarea unei linii de telefon speciale, la care pacienţii, medicii sau martorii unor fapte de corupţie dintr-o unitate medicală sau farmacie pot semnala încălcarea legii, dispeceratul TelVerde fiind administrat de Direcţia Generală Anticorupție (DGA). ”Astăzi lansăm linia verde anticorupţie, în parteneriat cu Ministerul de Interne, mai exact cu Direcţia Generală Anticorupţie, cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie. Orice român va putea sesiza telefonic cazuri de corupţie din sistemul sanitar, de la cazuri de condiţionare a serviciului medical până la concursuri de angajare trucate sau achiziţii trucate. Dispeceratul va fi administrat de DGA şi va primi, de asemenea, sesizările pacienţilor prin noul mecanism de măsurare a satisfacţiei pacienţilor. Totodată, Gov IT hub lucrează la un portal de sesizări unde personalul medical şi pacienţii vor putea raporta, anonim, nereguli din sistem”, a declarat ministrul Sănătăţii.

NUMĂRUL DE TELEFON LA CARE CETĂŢENII VOR PUTEA RECLAMA CAZURILE DE CORUPŢIE ESTE 0800.806.806, APELUL FIIND GRATUIT ÎN ORICE REŢEA.

”În fiecare săptămână, de când sunt ministru al Sănătăţii, am semnat trimiterea unui dosar de posibilă corupţie către parchet, DNA sau alte instituţii de anchetă. Am descoperit un sistem sufocat de grupuri de interese, o pânză de păianjen care sufocă ţara, iar din loc în loc, pe pânză, pândesc păianjeni feudali care fac din viaţa pacienţilor şi sănătatea acestora o afacere. Pentru a face curăţenie în sistem, noi am aprins lumina prin transparentizarea la toate nivelurile. La DNA sunt peste 150 de dosare de corupţie, dar nu ne putem baza doar pe procurori să ne rezolve problemele. De aceea, ne bazăm pe pacienţi şi pe personalul medical să ne ajute să ţinem lumina aprinsă şi să semnaleze cazurile de corupţie”, a spus Vlad Voiculescu. În afară de TelVerde, cetăţenii mai pot reclama cazurile de corupţie din sistemul medical şi direct la Ministerul Sănătăţii, prin e-mail la adresa presa@ms.ro sau printr-o sesizare scrisă depusă la sediul instituţiei sau transmisă prin poştă. Rămâne de văzut dacă TelVerde va pune capăt ciubucurilor din Sănătate. Din păcate, sistemul sanitar românesc, dar nu numai, rămâne în top la capitolul acte de corpuție. În ultima perioadă am asistat la tot mai multe asemenea exemple, numeroși doctori fiind implicați în scandaluri de acest gen.