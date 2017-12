Pandurii continuă să surprindă

Marți s-au disputat primele două partide din cadrul etapei a 12-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal. Două confruntări în care au evoluat echipele angrenate în lupta pentru evitarea retrogradării, performera rundei fiind Pandurii Tg. Jiu, învingătoare la Timişoara. Ultimele două etape vor fi decisive, fără a mai avea un duel direct între Pandurii, Poli sau Concordia.

Rezultatele de marţi: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna 3-0 (Curtean 31-pen., Trif 88, Olaru 90+1-pen.) și ACS Poli Timișoara - Pandurii Tg Jiu 0-1 (Păcurar 19).

Programul partidelor - miercuri, ora 18.00: ASA Tg Mureș - FC Voluntari; joi, ora 20.30: FC Botoșani - CSM Poli Iași. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look Plus și Look TV.

Clasament: 7. Iași 38p (golaveraj: 13-3), 8. Gaz Metan 37p (15-9), 9. Voluntari 33p (14-14), 10. Botoșani 30p (12-8), 11. Pandurii 26p (11-16), 12. ACS Poli 23p (11-11), 12. Concordia 23p (11-17), 14. ASA 13p (3-12).