Parteneriat pentru promovarea tenisului și a destinațiilor turistice românești

Federația Asociațiilor de Promovare a Turismului din România (FAPT) și Federația Română de Tenis (FRT) au încheiat luni, 15 februarie, un protocol de colaborare prin care își propun schimbul de informaţii și organizarea de acțiuni de promovare în comun, în scopul promovării potențialului turistic, a destinațiilor turistice și a tenisului din România. Prin protocol s-a stabilit că FAPT va promova calendarul de competiții și evenimente FRT, iar FRT va promova destinațiile turistice românești reprezentate de asociațiile membre FAPT prin competițiile și evenimentele proprii. „Am propus FRT acest parteneriat pornind de la colaborarea noastră de anul trecut între Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) și FRT pentru Cupa Davis, atunci când am devenit sponsorul oficial al echipei României, care a jucat împotriva Slovaciei în echipamente Mamaia Style și promovând stațiunea Mamaia. În plus, ALDD l-a învestit oficial pe Horia Tecău cu titlul de Ambasador al Litoralului Românesc și suntem mândri să asociem promovarea turismului românesc cu sportivii de renume internațional ai României și cu tenisul românesc”, a declarat președintele FAPT, Corina Martin. FAPT consideră că evenimentele și calitatea serviciilor turistice sunt principalele elemente cu care se pot atrage turiști în destinațiile de vacanță românești. ”De aceea, asociațiile noastre regionale susțin și promovează organizarea de evenimente (culturale, istorice, muzicale, sportive etc.) împreună cu autoritățile locale și operatorii privați din turismul românesc pe care îi reprezentăm. Suntem onorați că încheiem astăzi primul nostru protocol oficial cu o federație sportivă, și anume Federația Română de Tenis, cu care ne aflăm deja într-un excelent parteneriat”, a continuat Martin.