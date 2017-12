Patru echipe au obţinut câte două victorii la Trofeul “Telegraf”

După disputarea primelor două etape la ediţia a 22-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, doar patru formaţii au câştigat ambele partide susţinute. Este vorba de Club 29 şi FC Constanţa (ambele în Grupa C), CFR Constanţa (în Grupa D), precum şi Vulturii Cazino (în Grupa F), ultima echipă reuşind să nu primească gol avându-l între buturi pe Cristi Munteanu, fostul portar al Farului. Club 29 a înscris cele mai multe goluri, 14, secondată de CFR, cu 12 goluri. În schimb, şase echipe au pierdut primele două meciuri disputate, reducându-şi şansele de a se califica în optimile de finală ale competiţiei: Sian Image (în Grupa A), Victoria Techirghiol (în Grupa B), Store (în Grupa C), Hans Exchange şi Liga Ofiţerilor (ambele în Grupa D) şi Oportun Wind Power Mangalia (în Grupa E). Olimpia Apă Canal (un singur joc în Grupa C), Hans Exchange şi Liga Ofiţerilor au primit cele mai multe goluri, 11.

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Dinamo-Spada 2 1 1 0 4-1 4

2. Real 2 1 1 0 4-3 4

3. Municipal 1 1 0 0 4-1 3

4. CS Agigea 1 0 0 1 0-3 0

5. Sian Image 2 0 0 2 3-7 0

GRUPA B

1. Perla Murfatlar 2 1 1 0 6-2 4

2. Victoria Cumpăna 2 1 1 0 5-3 4

3. Voinţa Siminoc 1 1 0 0 4-3 3

4. Victoria Techirghiol 2 0 0 2 4-7 0

5. Socep Constanţa 1 0 0 1 0-4 0

GRUPA C

1. Club 29 2 2 0 0 14- 2 6

2. FC Constanţa 2 2 0 0 7- 1 6

3. Store 2 0 0 2 0- 4 0

4. Intersport Constanţa 1 0 0 1 1- 6 0

5. Olimpia Apă Canal 1 0 0 1 2-11 0

GRUPA D

1. CFR Constanţa 2 2 0 0 12- 3 6

2. Săgeata Stejaru 1 1 0 0 6- 0 3

3. Dinamo Poliţia 1 1 0 0 4- 1 3

4. Hans Exchange 2 0 0 2 3-11 0

5. Liga Ofiţerilor 2 0 0 2 1-11 0

GRUPA E

1. FC Tomis 2012 2 1 1 0 6- 1 4

2. Macedonia Ovidiu 2 1 1 0 5- 4 4

3. Intermacedonia-St. Mării 1 1 0 0 4- 2 3

4. SNC 1 0 0 1 4- 5 0

5. Oportun Mangalia 2 0 0 2 3-10 0

GRUPA F

1. Vulturii Cazino 2 2 0 0 6-0 6

2. Obelisc Costineşti 2 1 0 1 3-4 3

3. IMN-Meconst 1 0 1 0 3-3 1

4. FC Amicii Constanţa 2 0 1 1 3-6 1

5. Telegraf Constanţa 1 0 0 1 1-3 0