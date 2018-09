Pe 29 septembrie, constănţenii mari şi mici îşi dau întâlnire la Bibliotecă!

La Constanţa, „Noaptea Bibliotecii 2018” crează un spaţiu fantastic pentru toţi cei mici şi mari deopotrivă. Invitaţi sunt toţi constănţenii cu drag de copilărie, de carte, de jocuri, de muzică, de teatru, de cultură şi istorie. Astfel, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța are plăcerea să vă invite la „Noaptea Bibliotecii 2018”, eveniment amplu, parte a unui program național, ce include lansări de carte, expoziții, ateliere și numeroase alte activități culturale. Manifestările vor avea loc la sediul Bibliotecii din str. Mircea cel Bătrân nr. 104 A, în data de 29 septembrie 2018, între orele 16.00 şi 24.00.

Acesta este programul:

16.00 – 16.45 Deschiderea programului - Reconstituire istorico-militară antică, susținută de Asociația TOMIS. Platoul din fața Bibliotecii

16.45 Visul nostru, piesă de teatru prezentată de trupa Brown Sugar, sub îndrumarea doamnei Mirela Klein. Aulă

17.00 Să dăm o nouă viață cărților - Atelier de decorațiuni din pagini de carte. Secția Împrumut pentru copii etaj I

17.00 Citim și ne jucăm. Ludotecă, etaj I

17.00 Lansare de carte, România de la Marea cea Mare; ținut original - îmbogățește patrimoniul umanității. Opinii externe de Constantin Vitanos. Etaj II, Sala de lectură Liliana Lazia

17.30 – 19.00 Dimensiunea europeană a patrimoniului cultural dobrogean: expoziție de pictură organizată în colaborare cu Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”. Sala de Referințe generale, parter

18.00 Construim Turnul Eiffel din piese de puzzle - grupa de vârstă de 10-15 ani. Secția de Împrumut pentru Copii, etaj I

18.00 Pictăm prin tehnica punctată. Secția de Împrumut pentru Copii, etaj I

18.00 Relaxare prin culoare - atelier de desen. Ludotecă, etaj I

18.30 Jocurile copilăriei: Păcălici, Nu te supăra, frate!, Ț.O.M.A.P.A.N.T. Secția Împrumut pentru Copii, etaj I

18.00 -19.00 Atelier de digitizare, pentru tineri, în cadrul proiectului „De la regional la național”: reviste dobrogene ale României Mari în perioada interbelică, finanțat de AFCN; participă elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța și de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța. Aulă

19.00 Atelier de improvizație teatrală, susținut de trupa Joy, sub conducerea doamnei profesor Mariana Milaș. Hol central parter

19.00-20.00 Arheologia - o experiență de viață. Prezintă: dr. Constantin Chera, arheolog; lansare carte: Etnologia funerară tomitană (în sec. I-IIII p. Chr.), autor Angela-Anca Dobre, prezintă conf. Univ. dr. Adriana Cîteia. Aula

19.30 Prezentarea noutăților editurii Eikon, reprezentată de domnul Valentin Ajder. Lansare carte: „Seraphiniana” de Cosmina Spânoche. Prezintă: Valentin Ajder, Ștefan Pleșoianu. Sala de lectură Liliana Lazia

20.00 Audiție: The Best of Andre Rieu. Mediatecă, etaj I

20.30 Colaj scenete, susținut de trupa Joy,sub conducerea doamnei profesor Mariana Milaș. Aulă

16.00 – 24.00 Înscriere / reînscriere gratuită pentru utilizatori

16.00 – 24.00 Noutăți la Mediatecă, expoziție. Hol, etaj I

16.00 – 24.00 Vizite de grup (minimum 10 persoane), în Bibliotecă, Depozitul general, familiarizarea cu serviciile Bibliotecii și cu spațiile de lectură, prezentarea unor volume din Colecțiile speciale

16.00 – 24.00 Lectură în săli. Fotografii cu Spiridușul cărții