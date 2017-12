Pe urmele lui Andrei Pavel

Rămasă în grupa de elită a tenisului mondial, echipa de Cupa Davis a României datorează în mare măsură succesul împotriva Coreei, 4-1, dublului format din Andrei Pavel şi Horia Tecău. Cei doi constănţeni au întors soarta disputei într-un moment decisiv, cînd asiaticii păreau să se îndrepte spre victorie. Pentru Tecău, meciul a avut o însemnătate deosebită întrucît a jucat pentru prima oară în această competiţie în faţa propriilor suporteri. “M-am antrenat foarte mult pentru acest joc, care avea o importanţă deosebită, mai ales pentru mine. Ştiam că trebuie să intru pe teren şi să cîştig pentru a avea şanse la un loc în dublul pentru următoarea partidă, indiferent de partenerul cu care jucam. Sînt fericit de rezultatul obţinut, 4-1 cu echipa Coreei, în condiţii în care jucătorul lor numărul 1 a obţinut rezultate bune în acest an şi era foarte bine pregătit“, a povestit mezinul echipei României.

Visează la Australian Open

Venit în vacanţă la Constanţa pentru cîteva zile, Tecău a mărturisit că a trăit un sentiment deosebit jucînd alături de Andrei Pavel. “Am crescut urmărindu-l pe Andrei la televizor. Ne-am pregătit mult pentru acest meci, care nu poate fi comparat cu niciunul din cariera mea de pînă acum. Să fiu cu el în aceeaşi echipă, în faţa propriilor suporteri, o presiune uriaşă. Ştiam că jucase şi la simplu şi am încercat să fac eu cît mai multe pentru menaja. Vroiam să-l ajut, să nu obosească. În cele din urmă a ieşit bine, după ce am trecut de primul set. Ne-a ajutat ploaia, care ne-a permis să luăm o pauză în care am schimbat strategia, trecînd eu pe rever. Am scăpat de emoţii şi am reuşit să reintru în joc“, a povestit tenismanul constănţean. În perioada în care va sta acasă, Tecău va susţine mai multe examene, fiind student la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Vineri, va pleca din nou în SUA pentru a-şi continua pregătirea, urmînd să participe apoi la mai multe turnee challenger. “Mi-am propus ca pînă la sfîrşitul anului să mai urc în jur de o sută de locuri în clasamentul ATP pentru a intra în calificări la Australian Open. Este visul meu să ajung pe tabloul principal al unui turneu de Mare Şlem“, a spus Tecău.