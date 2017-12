Peneliştii „critică constructiv Guvernul“. În rest, tăcere...

În timp ce toată lumea se preocupă de alegeri, voturi, procente, la PNL vedem linişte, pace şi... preocupare către ce-ar trebui să facă premierul. Purtătorul de cuvânt al PNL Bucureşti, Cezar Preda, a comentat duminică declarația premierului Dacian Cioloş, care a spus că s-ar fi aşteptat la mai multă regenerare din partea partidelor afirmând că șeful Executivului ar trebui să se ocupe de inundaţii şi că PNL va avea o discuţie cu acesta. ''Eu cred că domnul prim-ministru s-a ocupat de reforma clasei politice, iar noi, partidele politice, ne-am ocupat de sinistraţi. Ar fi bine să inversăm puţin rolurile şi fiecare să îşi vadă de treburile lui. Este dreptul domniei sale să îşi exprime punctul de vedere, dar eu mi-aş fi dorit - şi PNL - să fim acolo unde oamenii o duc greu, au nevoie de sprijinul autorităţilor, suferă cumplit acum. Cred că acesta este rolul primului-ministru şi al Guvernului, mai ales că este tehnocrat'', a declarat purtătorul de cuvânt al PNL Bucureşti, solicitat să comenteze afirmaţia premierului Cioloş, care a spus că s-ar fi aşteptat la mai multă regenerare a resurselor umane din partea partidelor la alegerile locale. PNL va începe de mâine discuţiile cu Dacian Cioloş pe tema reformării partidelor politice, a afirmat Preda, adăugând că ''nu are dreptul să judece democraţia autentică - partidele politice''. ''Despre celelalte afirmaţii cu reformarea partidelor ne rezervăm dreptul să începem discuţiile de mâine şi cu domnia sa, despre cum se reformează unii şi cum nu se reformează alţii. Nu poţi să bagi toată clasa politică în aceeaşi oală. Nimeni din această ţară nu are dreptul să judece democraţia autentică - partidele politice. Poţi să le judeci reformarea sau nu. Discursul domniei sale, din câte am înţeles eu, se referea tocmai la această ofertă electorală - că nu este corespunzătoare. Nu pot să îi reproşez pentru că este corect, dar pot să îi spun că eu aş fi adăugat şi cine nu a făcut o ofertă corespunzătoare, pentru că aşa este corect. Dar poate că nu avea voie să pronunţe nume de partide şi atunci s-a oprit la prima frază'', a mai spus Preda.

PNL va discuta cu Dacian Cioloş şi despre problema sinistraţilor, a adăugat liberalul. ''De mâine dimineaţă va trebui să discutăm ce se întâmplă cu situaţia oamenilor care sunt sinistraţi şi acolo PNL are deja un punct de vedere. Trebuie să ne ocupăm de ea. De mâine ne ocupăm de Guvernul României în sensul ce avem de făcut pentru români. Astăzi este zi electorală. Ce să facem mai mult de atât? Am înţeles că dânsul s-a ocupat de noi, de partide. Noi nu ne putem ocupa de dânsul astăzi'', a subliniat Preda.

Întrebat dacă PNL nu este mulţumit de felul în care Guvernul a gestionat problema sinistraţilor, Cezar Preda a răspuns cu o întrebare: ''Ce aţi auzit dumneavoastră de la pupitrul Guvernului vizavi de aceste inundaţii? Ce au făcut? Ştiţi exact câte case mai sunt sub apă, câţi oameni şi-au pierdut casa, câţi au murit, ce măsuri se iau acum?''. El a susţinut că aduce Guvernului ''o critică constructivă''. Întrebat dacă va depune o moţiune simplă împotriva MAI, care gestionează problema inundaţiilor, Cezar Preda a afirmat că PNL nu şantajează Guvernul şi că liberalii au anunţat că vor susţine Executivul, în timp ce ''restul au fugit ca şobolanii după ce l-au votat''. ''Împreună vom găsi soluţii, dar trebuie să le căutăm repede şi să lăsăm criticile despre partide în planul doi'', a conchis liberalul.