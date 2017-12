Pensii speciale şi pentru aleşii locali?

Parlamentarii au deschis Cutia Pandorei, după ce au votat controversatul proiect de lege prin care și-au acordat pensii speciale. Acum, după deputați și senatori, şi aleșii locali vor pensii speciale. Mai mulți deputați le-au ascultat păsul şi au depus la Parlament un proiect de lege în acest sens. De pensie specială nu vor beneficia toţi aleşii locali, ci doar primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene. Potrivit proiectului de lege, pensiile speciale vor fi acordate în funcție de indemnizațiile aleșilor și numărul de mandate. Astfel, un primar de comună, care are unul sau două mandate, ar urma să primească în plus la pensie câteva sute de lei. Suma ar crește semnificativ pentru un primar de muncipiu sau președinte de Consiliu Județean, care pot primi cu până la 4.000 de lei mai mult. Edilii au primit cu entuziasm vestea, mai ales că, spun ei, au responsabilităţi mai mari decât senatorii şi deputaţii. Inițiativa legislativă are toate șansele să fie aprobată în Parlament, în condițiile în care la anul sunt alegeri locale, iar ”candidații au nevoie de stimulente”. Dacă această inițiativă va trece, ne vom putea trezi că și funcționarii publici vor pensii speciale.

BANI MAI MULȚI În vara acestui an, proiectul care introduce pensiile speciale pentru deputați și senatori a fost votat de Parlament, dar președintele Klaus Iohannis l-a retrimis pentru reexaminare. Potrivit inițiativei, deputaţii şi senatorii care ies la pensie după ce au avut un singur mandat vor primi cu cel puţin 1.200 de lei mai mult, iar pentru cei care au avut trei sau mai multe mandate, bonusul ajunge la 4.000 de lei.

