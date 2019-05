Pentru ce a mai aplicat amenzi Poliția Locală Constanța

Potrivit reprezentanțilorDirecției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, vineri, 17 mai 2019, lucrătorii instituției cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice și activității comerciale au desfășurat o acțiune tematică, în intervalul orar, 14.00 - 22.00, în zone de interes public din orașul Constanta:Chiliei, Faleza Nord, Pavilion Expozițional, Sat Vacanța, Tomis I, Tomis 2, Delfinariu, Soveja, Dacia, Stadion, Parc Tabacarie , Palatul Copiilor, Parc Tomis II, Parc Dragoslavelor, Piața Filipescu, Cartier Santa Maria Bay, ocazie cu care au condus la sediul unității de poliție locală 2 persoane, au legitimat 44 de persoane și au constatat 34 de abateri de la normele legale, aplicând sancțiuni contravenționale după cum urmează: 15 amenzi contravenționale încălcarea unor norme de conviețuire socială, tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool in locuri publice, apelare la mila publicului prin exercitarea unor acte de cersetorie, 8 amenzi contravenționale pentru nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice in zone in care oprirea/ staționarea este interzisă, 6 amenzi contravenționale pentru nerespectarea normelor de curatenie in muncipiul Constanta, 2 amenzi contravenționale pentru nerespectarea normelor legale privind evidenta, domiciliul și reședința cetățenilor romani, persoanele in cauza au prezentat acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, 3 amenzi contravenționale pentru exercitarea unor acte de comert ambulant. Cuantumul total al celor 34 sancțiuni contraventionale care au fost constatate în cadrul acțiunii tematice derulate pe linia menținerii ordinii și liniștii publice a fost de 8.970 de lei.



De asemenea, au fost verificați 5 operatori economici care își desfășoară activitatea comercială de alimentație publică tip bar / restaurant în zonele menționate anterior.

„Activități similare se vor derula zilnic, iar scopul instituției noastre nu este acela de a-i amenda pe cetățeni sau de a-i împiedica să desfășoare anumite activități în limite legale, ci acela de a crea un climat de ordine și siguranță publică în municipiul Constanța. Reamintim numerele de telefon la care cetățenii pot apela cu încredere pentru a semnala situații din sfera noastră de compentență instituțională - 0241484205 - Dispecerat sau 0799/606142 (WhatsApp), cu rugămintea de a transmite fotografii cu ceea ce constată, locul, direcția de deplasare și alte date care să ne permită identificarea rapidă și tragerea la răspundere a celor care săvârșesc fapte antisociale.

Numai împreună putem asigura un climat public civilizat în municipiul Constanța!” - transmit reprezentanțiiDirecțieiGeneralePoliția Locală Constanța.