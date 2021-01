Peste 250 de milioane de euro ar costa rezolvarea problemelor cu încălzirea la Constanța

Abonaţii RADET Constanţa se confruntă din ce în ce mai des cu lipsa căldurii şi apei calde.

Rețeaua are peste 50 ani și apar multe probleme cauzate de avarii și lucrări de întreținere.

Spre exemplu, sâmbătă, RADET a avut patru intervenții în diferite locuri la rețeaua primară ce transportă apă fiartă de la CET către Punctele Termice.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, spune că rețeaua este degradată și trebuia scoasă din uz și înlocuită din anii '90.

Vergil Chițac a explicat care ar fi soluția care ar putea rezolva această problemă majoră a orașului, costul estimativ fiind de 251,3 milioane Euro.

Simt nevoia să elaborez puțin subiectul acesta despre care am scris și vorbit de 5 ani încoace foarte des. Problema termiei în Constanța în condițiile actuale are trei fațete: una tehnică, alta de finanțare și ultima juridică.



Cea tehnică a fost finalizată în 2019 și aprobată în Consiliul Local sub forma unui document numit: „Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”.



Specialiștii care au elaborat-o au concluzionat că soluția tehnică trebuie să rămână aceeași, adică: centrală/CET, rețele primare și secundare de transport și distribuie spre Puncte Termice...dar toate noi...la nivelul tehnologic al zilelor noastre.

Din păcate, prezentul arată ca acum 50 de ani.

Iar costul estimativ al acestui sistem nou este de 251,3 milioane Euro din care, defalcat: 73,3 milioane costa o centrală termica /CET în cogenerare; 66 milioane schimbarea rețelei primare de distribuție de la centrală la punctele termice și 112 milioane schimbarea rețelei secundare care va lega punctele termice de consumatori/locuințe.