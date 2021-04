Pistoalele Airsoft: de ce utilizatorii ar trebui sa aiba grija la siguranta

Numele suna suficient de sigur, dar daca un pistol Airsoft se afla pe lista de dorinte a unui adolescent pasionat de jocurile de echipa, este nevoie de acordarea unei atentii deosebite sigurantei.

Aceste pistoale Airsoft arata intr-adevar ca niste arme reale si sunt vandute in numeroase magazine online sau offline. Chiar si copiii au ajuns sa le foloseasca, iar popularitatea lor in crestere a dus, din pacate, la o crestere a leziunilor oculare. Este recomandat ca inainte de a incepe sa utilizezi astfel de arme sa citesti cu atentie instructiunile producatorului si sa le respecti, astfel incat sa eviti accidentele. De asemenea, iti recomandam sa nu tragi in alte persoane, chiar daca pistolul de Airsoft ti se pare inofensiv pentru ca poti produce rani grave.

Care este riscul?

Cei care nu poarta protectie pentru ochi sunt expusi riscului de ranire a ochilor. Bilele Airsoft care lovesc ochiul pot provoca zgarieturi, acumulare dureroasa de sange in interiorul ochiului sau chiar orbire. Specialistii le recomanda utilizatorilor de pistoale Airsoft, fie ca sunt adulti sau copii, sa foloseasca ochelari de protectie asa cum o fac si in cazul jocului paintball.

Nu toate pistoalele Airsoft sunt la fel

Pistoalele Airsoft sunt de mai multe feluri, cum ar fi pistoalele BB care trag cu bile de plastic, pistoalele care folosesc ca munitie pelete mici de ABS si pistoalele paintball care trag bile gelatinoase umplute cu vopsea. Aerul, alte gaze, arcurile si electricitatea ajuta la tragerea munitiei din pistol. Pistoalele fara pulbere au varful portocaliu, deci nu pot fi confundate cu un pistol adevarat. Atentie, varful nu trebuie indepartat!

Pistolele Airsoft si Paintball sunt concepute pentru a-i „impusca” pe ceilalti in jocuri. Acestea pot provoca urme pe piele, dar nu este cazul de provocare a unor rani, mai ales daca este purtata imbracamintea de protectie adecvata.

Din aceste motive, specialistii nu sugereaza o varsta de la care armele de Airsoft sunt considerate sigure. Parintii ar trebui sa ia in considerare daca copilul lor intelege riscurile, iar recomandarea de protectie pentru ochi este obligatorie.

Daca se tine seama de recomandarile de utilizare, se poate spune ca pistoalele Airsoft sunt extrem de distractive, indiferent daca este vorba despre a trage asupra unei tinte din curtea din spatele casei sau daca este vorba despre o batalie deplina pe un camp de Airsoft. Mai ales pentru copii, aceasta este o experienta placuta, deoarece au ocazia de a juca un joc despre camaraderie. Alearga, se ghemuiesc pe campul de lupta pentru a nu fi impuscati de luptatorii inamici, invata sa se apere si sa se distreze in aer liber, asadar ce poate fi mai placut de atat?

Airsoft preda lectii importante de viata, dat fiind ca implica un efort bazat pe lucrul in echipa. Acest sport ajunge sa il invete pe copilul tau cum sa conduca sau sa ii urmeze pe altii, cum sa procedeze atunci cand nu ia decizia corecta si cum poate lupta pentru victoria sa si a echipei.