PNL a lansat candidații la primăriile orașelor reședință de județ

11:56:54 / 03 Aprilie 2016

mda

la CTA avem de ales intre umbra lui Mazare psd-ista , un alt marinar pnl-ist ca nu ne saturasem de marinari edili si un hot latifundiar la PMP. Nu am ce alege inca. Pe la alte localitati si comune vad propusi numai corupti, spagari si hoti penali ! O sa il votez doar pe acela ce are imaginea publica nepatata de scandaluri si complicitate la hotii. Acul in carul cu fan efectiv !