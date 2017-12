PNL Constanța are tot mai mulți adepți ai ideii „Parlament nou - oameni noi”

14:40:26 / 26 Septembrie 2016

OAMENI NOI , LA TIMPURI NOI , DAR TOT NOI

De la avea adepti si idei pana la realizarea acestora este cale lunga si grea . In politica nu exista oameni noi . Ca sa ne referim doar la Romania , marii oameni politici nu au fost oameni noi , ci talente , cu certe calitati inatelectuale si politicie si morale . Si in majoritatea cazurilor , aproape tori au sfarsit-o prost . De aceea astfel de oameni nu prea se mai inghesuie sa devina conducatori , lideri , oameni de stat . Cei care ajung " sus " la guvernare si in parlament , nu sunt preocupati decat de alegeri , de buget , de interesele partidului , de numiri in slujbe . Avem , mai mult sau mai putin parte de partide noi , de parlamentari noi , de guverne noi . Dar nu vedem " oameni noi " . Daca partidele si organizatiile cu ifose gen ONG , scoala si familia s-ar ocupa de educatia cetateneasca in primul rand , poate ar mai fi sperante de viitor de mai bine .Cetatenii , ca si politicienii , dovedesc lipsa de caracter si principii . Pe langa asta mai dovedesc ca sufera de uitare . In Romania totul se uita , si binele si raul . La noi , Omul nou este un ideal si in consecinta , ca orice ideal nu va fi niciodata realizat . In Romania nu are nimeni niciun ideal , si cei care vorbesc de idealuri au in vedere interese imorale si meschine . Nu exista traditie de datorii , constiinta , modestie . Lichelismul bantuie cu furie .. Or fi buni si mult doritii oameni noi , dar mult mai bine ar fi sa intelegem ca nu se va produce nicio schimbare in bine pana cand nu ne vom schimba noi . O lume nu poate fi mai buna decat suntem noi insine .