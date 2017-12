PNL propune eliminarea impozitării tuturor veniturilor din pensii

Camera Deputaților a adoptat în ianuarie, în calitate de for decizional, o lege care prevede reducerea poverii fiscale pentru o parte din pensionari. Cu alte cuvinte, prin acest act normativ au fost eliminate impozitele pentru toate pensiile sub 2.000 de lei. Proiectul, care a fost inclus în programul de guvernare al PSD, a fost votat inclusiv de unii parlamentari ai Opoziției. Printre aceștia se numără și deputatul de Constanța al PNL Robert Boroianu. „În calitate de deputat al PNL am votat favorabil acest proiect de lege pentru că, astfel, se corectează o nedreptate pentru pensionarii din România, însă doar parțial deocamdată. În viziunea noastră, adoptarea acestui proiect a fost necesară, dar nu suficientă, drept pentru care deputații liberali au inițiat în cadrul comisiilor de specialitate un amendament, respins din păcate de majoritatea PSD - ALDE, prin care se prevedea eliminarea impozitării la nivelul tuturor veniturilor din pensii. Grupul parlamentar al deputaților PNL susţine eliminarea impozitării la nivelul tuturor veniturilor din pensii și, din acest considerent, a inițiat și depus o propunere legislativă prin care se dorește eliminarea plafonului de 2.000 de lei, astfel încât toți românii care obțin venituri din pensii să aibă parte de un tratament nediscriminatoriu“, a declarat Robert Boroianu.

APEL LA PSD ȘI ALDE

Argumentul principal pe care parlamentarul l-a avut și care a stat la baza acestei inițiative a fost acela că „nu putem fi de acord cu instituirea unui plafon, a unui sistem de impozitare diferenţiat și progresiv, mai ales că efortul bugetar pentru eliminarea impozitării tuturor veniturilor din pensii este unul nesemnificativ“. „Trebuie să înţelegem că, pentru a asigura un tratament egal tuturor beneficiarilor de venituri din pensii din România, este necesar ca în cadrul aceleiaşi categorii de contribuabili să asigurăm o politică fiscală nediscriminatorie. Doar așa putem respecta un principiu esențial în domeniul fiscal, acela al egalității de tratament al contribuabililor în fața legii. Îmi exprim speranța, pe această cale, ca parlamentarii majorității PSD - ALDE să se preocupe cu adevărat de problemele reale ale societății și nu să doar să își canalizeze eforturile pentru adoptarea unei legislații penale favorabile unui grup restrâns de politicieni care au fost condamnați pentru corupție! PSD - ALDE trebuie să-și întoarcă cu adevărat fața spre popor și să înțeleagă necesitatea adoptării acestei propuneri legislative inițiate de PNL și să susțină adoptarea sa în sesiunea parlamentară care începe în această săptămână“, a mai notat Robert Boroianu.