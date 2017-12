PNL recunoaşte că fură! Prin vocea lui Mircea Ionescu-Quintus!

Incredibil, dar adevărat! Preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu-Quintus, a declarat duminică, la ieşirea de la vot, că, dacă României îi merge prost, asta este pentru că „nu ne-am gospodărit bine şi am furat fără niciun pic de jenă". "Să aibă poporul nostru atâta înţelepciune, atâta dragoste pentru ţară şi pentru fiecare dintre noi ca, punând votul unde trebuie, să alegem pe cei mai gospodari, pe cei mai pricepuţi şi pe cei mai cinstiţi, pentru că, dacă o ducem aşa cum o ducem deopotrivă, nu avem un trai mult mai deosebit decât al dumneavoastră, asta este din cauză că nu ne-am gospodărit bine şi am furat fără niciun pic de jenă. Se fură cum nu am crezut că e posibil. Poate că ploile astea nefericite să ne spele de păcatele astea, să intrăm la urnele de vot cu cele mai bune gânduri, cu cele mai folositoare gânduri pentru noi toţi şi să lăsăm mai deoparte prieteniile, obligaţiile, chiar partidele, dacă partidele nu pun oamenii cei mai buni şi să ni-i alegem noi pe cei care ne vor conduce bine de aici înainte", a declarat Mircea Ionescu-Quintus.

Preşedintele de onoare al PNL a precizat că nu a ratat niciun vot până acum.

"Din '38 nu am pierdut niciun vot, şi când a fost cu mareşalul, şi câte erau pe vremea aceea, şi partidele politice le-am votat , nu am lipsit de la niciun vot. Şi, iată, m-am încăpăţânat, deşi mi s-a recomandat să nu ies, să nu lipsesc nici astăzi. (...) Fiecare vot contează. Cu un vot în plus se poate alege un om bun sau un om mai puţin bun. Şi noi avem două voturi. Contează cu cine votăm şi cu cine votăm", a mai precizat penelistul.