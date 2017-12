Poliţistă împuşcată în cap, într-o staţie de metrou din Munchen

O poliţistă a fost împuşcată în cap de un bărbat care i-a luat arma din dotare şi a deschis focul, rănind două persoane din apropiere, într-un incident la o staţie de metrou din Munchen, marţi dimineaţa, a anunţat poliţia, relatează The Associated Press, citat de News.ro. Rănile poliţistei îi pun viaţa în pericol. Celelalte două persoane, care se aflau în staţia de metrou Unterfoehring, sunt în stare mai puţin gravă, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei din Munchen, Markus da Gloria Martins. ”Suspectul a fost grav rănit prin împuşcare”, a declarat el. ”Există un suspect şi l-am prins”, a declarat da Gloria Martins pentru presă la faţa locului. Autorităţile nu cred că acest incident are vreo legătură cu terorismul.

