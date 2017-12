Portarul Farului, atacat în finalul meciului de un aşa zis suporter!

08:35:52 / 05 Decembrie 2015

Farul lupta pana la capat, INAINTE !!!

Baieti a fost o infrangere dureroasa 2-6, intoarceti-va la lupta in 2016 si sa nu se mai repete astfel de umilinte niciodata, fiindca este pacat sa nu prindem Liga 1, luptati pana la capat, tineti de minge, nu subestimati adversarul si profitati de fiecare ocazie de gol inscriind goluri, fiindca orice ratare pentru noi este o ocazie pentru adversar. Aratati-ne in 2016 ca umilinta cu Dunarea Calarasi a fost doar un accident si ca sunteti demni sa va luptati pentru Liga 1 si nu pentru evitarea retrogradarii ca in ultimii 6 ani. Fortza Farul si la anul sa vedem altceva, lupta, concentrare, victorii si mai putine greseli, succes !!!