Postare virală pe Facebook despre accidentele pe trecerea de pietoni

18:46:58 / 16 Noiembrie 2018

Stupid nu ?

Cele mai multe travarsari nu se fac pe trecerile de pietoni cca 75% ,cu toate astea cele mai multe accidente se petrec pe trecerile de pietoni .Stupid dar adevarat .De ce ?Pentru ca pietoni traverseaza nepasatori pe trecerea de pietoni crezand ce sunt in sufragerie la ei ,nevenindu-le sa creada ca pe treceri trec si masini.De esemeni multi pietoni gandesc cam asa;il bag pe sofer la puscarie daca ma loveste!! fara sa se gandeasca ,ca oasele lor nu vor mai niciodata reparate.Atunci cad travarsarea se face fara trecere de pietoni acestia sunt atenti se uita bine sa nu fie loviti ,dar cand se vad la o trecere se arunca pur si simplu din prostie fara sa se uite crezand ca sunt aparati de niste dungi albe.Pai cand sa opreasca un TIRde 30 t in 5 m ?Ii vezi cu castile pe urechi pe trotuar si cand ajung in dreptul trecerii o zbughesc fara sa se uite drept in fata masinii.Inconstienti ,fara pic de grija pentru oasele lor.