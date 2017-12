Postul Crăciunului. Ce spun bătrânii să faci ca să îți meargă bine

12:27:32 / 18 Noiembrie 2016

Făcătoare de... har ?

”IPS Teodosie, cu preoţii la poliţie. C. T. Popescu: ”Gaşca asta are un mesaj precis. În mijlocul a 30 de preoţi. Aşa s-a prezentat, din nou, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, la sediul Poliţiei din Constanţa, în cadrul controlului judiciar. Reprezentanţii Arhiepiscopiei spun că alaiul de preoţi este necesar, după ce prelatul ar fi fost agresat verbal şi fizic. De data aceasta, liniştea înaltei feţe bisericeşti a fost vegheată şi de un echipaj al poliţiei. „Gaşca asta are un mesaj precis: nu vă atingeţi de această sectă a noastră!”, a comentat jurnalistul Cristian Tudor Popescu. „Ce vrea să spună...exact acelaşi lucru pe care doreau să-l spună soborul de ştabi psd-işti în cap cu Năstase şi Miron Mitrea acum de ani care tot aşa se duceau la parchet ca să-l protejeze pe infractorul Gabriel Bivolaru. Oamenii ăştia ai domnului ce vor să transmită? Gaşca asta are un mesaj foarte precis: voi nu vă atingeţi de această sectă a noastra, noi suntem deasupra legii. Noi apărăm aici biserica. Niciunul n-a spus că îl apără pe Teodosie. Nimeni n-are nimeni treabă cu BOR, are treabă justiţia doar cu acel domn Teodosie. Când vii cu stilul ăsta mafiot de escortă, ştiţi la ce concluzie logică duce? Şi anume că insul e vinovat. N-am auzit nicio poziţie a Patriarhiei. Unde scrie în îndatoririle preotului că trebuie să-i facă escorta lui Teodosie ?”, a declarat la Digi24 Cristian Tudor Popescu.” Adevarul 18.11.2016