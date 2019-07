Povestea Zbumzzi. Cine sunt tinerii care încântă, zilnic, sute de copii din Constanța

Sunt tineri, frumoși, dedicați, studenți, chiar și elevi, și le place să aducă zâmbete copiilor. Multe zâmbete! Sunt ei înșiși niște copii, chiar dacă au vârste cuprinse între 17 și 31 de ani. Sunt echipa Zbumzzi, pe care cei mici o cunosc deja și o așteaptă cu nerăbdare, zi de zi, din 7 iulie până pe 25 august, în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, între orele 17.00 și 21.00. Aici, în acest spațiu dedicat prichindeilor, se desfășoară zilnic ateliere de teatru, desene pe asfalt, face painting, picture, spectacole interactive, jocuri, dansuri și multe alte activități antrenante. Toate reunite sub titulatura „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino Zbumzzi!“.

Chiar dacă le place la nebunie să se joace cu cei mici, să îi îndemne să lase deoparte, pentru patru ore, tentațiile momentului (smartphone-uri, tablete, laptop-uri), tinerii pe care îi vedeți zi din zi în Țara Piticilor sunt mai serioși decât par, pentru că o parte dintre ei fac efectiv parte din proiectul „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino Zbumzzi!“, inițiat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Este proiectul lor, un proiect „Zbumzzi“, în care fiecare are propria responsabilitate.

Ioana Cătălina Oțeleanu, prin PFA-ul său, studentă masterandă la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius“, specializarea Artele Spectacolului, a inițiat acest proiect, dar ea este și fata subțirică și tare simpatică ce aduce zâmbete și culori pe chipurile copiilor, la atelierul de face painting. Face echipă bună cu colega sa Alina Drenea, proaspătă absolventă a specializării Artele Spectacolului și viitoare studentă la Arte plastice, al cărei chip este aureolat de o coroniță de flori colorată. „De mică am făcut multă animație cu copii și am făcut acest proiect mai mult pentru bucuria pe care o văd pe fața celor mici când îi pictez, când dansează, când sunt mândri că fac ceva. De aceea am vrut să le facem o bucurie copiilor care vin în parc, să îi surprindem în mod plăcut. Echipa de proiect este foarte fresh, foarte tânără Copiii sunt foarte receptivi și foarte creativi“, spune Ioana Cătălina Oțeleanu.

Edoard Petre este student în anul al III-lea la Facultatea de Arte. În povestea „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino Zbumzzi!“, el este managerul de proiect și „cel mai mare Minion“ din câți s-au văzut până acum. Absolvent al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ a renunțat la marinărie fiind atras de actorie. Cel mai mult îi place să lucreze cu copii, mai ales că de aproape 15 ani se ocupă de animație.

Catinca Hanțiu este mezina trupei Zbumzzi. Născută într-o familie de artiști, a crescut în preajma scenei. Este dezinvoltă, hotărâtă, are inițiativă și se descurcă de minune în preajma copiilor. Este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria“, unde studiază clarinetul, însă teatrul este marea ei dragoste. În proiectul „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino Zbumzzi!“, Catinca este responsabilă cu animația și asigură succesul antrenamentelor și spectacolelor interactive cu copii.

Loredana Adăscăliței are 24 de ani, este absolventă a Facultății de Arte Constanța - studii de licență și master - este profesor de artă teatrală la Școala „Petre Ispirescu“ și este responsabil cu programul în proiectul „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino Zbumzzi!“.

Cum a început...

Trupa Zbumzzi a apărut în 2013 din dorința de a fi alături de copii, iar în 2017 a fost prezentă în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, în fiecare weekend, în perioada 15 iulie-10 septembrie, în cadrul proiectului „Hip Hip Zbumzzi. We Love to Play“, organizat de Asociația Ecsia Social Org.

De atunci, membrii trupei au aflat ce le place cel mai mult copiilor și s-au implicat ei înșiși în echipa de proiect făcând și partea care nu se vede a unui astfel de demers, cea care ține de detalii „tehnice“. Și care nu este deloc ușoară. „Am dorit să readucem bucuria copiilor vara, pentru că este păcat să stea toată ziua pe telefoane, pe calculatoare și pe laptop-uri. De aceea am și pornit proiectul Copiii se bucură când se joacă afară și se bucură când ies din rutina zilnică“, spune Catinca Hanțiu. „Încercăm să-i aducem... pe timpurile vechi când copiii ieșeau afară și se jucau“, subliniază Edi.

„Noi suntem o echipă foarte unită și ne împărțim foarte bine responsabilitățile și ne ajutăm foarte mult“, zice Loredana Adăscăliței. „Da, ne înțelegem deja din priviri“, completează Catinca.

Din trupa Zbumzzi mai face parte, alături de Catinca, Loredana, Edoard și Ioana Cătălina, deținătoarea PFA-ului care organizează proiectul, și Denisa Todireanu, cea care, alături de colegii ei face antrenamente cu copii și susține momentele de animație și spectacolele interactive. Însă echipa Zbumzzi este mai mare decât trupa formată din cinci membri. Din echipă mai fac parte doi studenți la medicină: „Cenușăreasa“ Diana Filip și „căpitanul Hook“ Adrian Popa, care îi transpune pe cei mici, zilnic, în jocurile copilăriei din alte timpuri, când nu exista tehnologia de acum. Echipa este întregită de Roxana Pleșa, studentă în anul al II-lea, care se ocupă de atelierele de desene pe asfalt, și de Gabriela Georgiana Ene Dumitrache, care coordonează atelierul de pictură.

Asistent de manager în cadrul proiectului este și actrița Dana Cojan.

Evenimentul „Hip Hip Zbumzzi. Lasă tehnologia și devino ZBUMZZI!“ este organizat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și este finanțat de Primăria Municipiului Constanța. În cadrul lui se desfășoară zilnic, în perioada 7 iulie și 25 august, în intervalul orar 17.00-21.00, în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, o mulțime de activități recreative pentru copii.