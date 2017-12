Premieră în spațiul monahal dobrogean

Zilele trecute s-a încheiat, la mănăstirea Dervent, Tabăra de creaţie în Jurnalism, Relaţii Publice şi Publicitate. Timp de o săptămână, nouă studenți și masteranzi ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) și ai masterului „Comunicare și comuniune“ de la Facultatea de Teologie (București) au fost oaspeții mănăstirii constănțene, a anunțat Arhiepiscopia Tomisului. Sub coordonarea reputatului prof. univ. dr. Mihai Coman, decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București, și cu ajutorul arhim. Andrei Tudor, starețul mănăstirii Dervent, reporterii-studenți au descoperit frumusețile spirituale ale Dobrogei, unele dintre ele mai puțin cunoscute: biserica de trestie și lut de la Izvoarele, bisericuțele rupestre de la Basarabi, peștera Sf. Andrei, mănăstirea „Sfinților Români” - Poarta Albă-Galeșu, peștera Limanu, Tropaeum Traiani, mormântul tracic de la Movila Documaci, bisericuțele rupestre de la Dumbrăveni, cetatea Argamum, cetatea și mănăstirea Halmyris, basilica de la Niculițel și mănăstirea Cocoș etc. În oaza de liniște și spiritualitate a mănăstirii Dervent, expedițiile de documentare s-au materializat în reportaje și fotografii încărcate pe site-ul https://jurnalismladervent.wordpress.com/. Despre prima ediție a Taberei de Jurnalism organizate la mănăstire, prof. dr. Mihai Coman a precizat: „A fost un vechi vis al meu pe care l-am împlinit anul acesta. În termeni jurnalistici, ne-am propus două cuvinte: acuratețe și expresivitate; să învățăm să ne documentăm, să strângem informația, să o sintetizăm și să o punem într-un text care, la modul ideal, să stârnească o emoție a cititorului. Din ecourile pe care le am, multe texte au avut acest efect. Studenții au fost copleșiți: au descoperit lucruri de care poate auziseră, dar nu le văzuseră cu ochii lor, cum sunt peșterile rupestre și alte chilii care sunt acolo, au descoperit obști de călugări din diversele mănăstiri și, în același timp, au descoperit ce înseamnă istoria Dobrogei: de la urmele grecești și romane până la primii martiri creștini”. Tinerelor generații de comunicatori ai Bisericii, prof. dr. Mihai Coman le transmite că sinceritatea și bucuria de a scrie sunt lucruri foarte importante: „În Jurnalism și în Relații Publice, ca și în alte profesii, sinceritatea este cel mai important lucru, este poarta care deschide sufletele. Dacă faci această profesie și-ți dă această bucurie a unui produs jurnalistic și de comunicare împlinit, atunci chiar simți că ești în profesie, că nu trăiești degeaba”.