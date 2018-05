Prima Casă tremură de frica Robor-ului

Evoluția implacabilă a Robor către 5% impune readucerea creditelor Prima Casă sub beneficiul legii dării în plată (DIP), spune avocatul Gheorghe Piperea - „Un număr mare de case construite nesigur, scump și haotic, în urmarea acestui program anti-economic și destructiv pentru clasa de muncă, va îngroșa stocurile băncilor, dar va determina (ca la piață) un preț corect al acestor case, evident mai scăzut decât cele umflate de azi, precum și o dezirabilă preluare a lor, cu plată, în proprietatea statului sau primăriilor, pentru a fi închiriate debitorilor ruinați de bănci sau altor categorii de persoane defavorizate. Ori (și mai important!) intelectualității și funcționărimii locale. De notat că, potrivit Constituției, statul român este o democrație socială întemeiată pe dreptate, nu o jungă darwinistă în care cei răi, incorecți și lacomi rezistă în dauna celor mulți și neînsemnați“. Reamintim că împrumuturile Prima Casă nu intră sub incidența legii DIP. Joi, indicele Robor la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a urcat de la 2,73 la 2,75% pe an, cea mai mare valoare din 15 octombrie 2014 încoace. La începutul anului, indicatorul era de 2,05%.