Prima Unitate Medico-Socială din judeţ, dată în folosinţă

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, subprefectul Adrian Nicolaescu, mai mulţi consilieri judeţeni şi parlamentari de Constanţa au participat, aseară, la inaugurarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agigea (UAMS), primul obiectiv spitalicesc de acest gen din judeţul nostru. Realizat exclusiv cu fonduri din bugetul CJC şi finanţat pentru funcţionare de CJC şi Direcţia de Sănătate Publică, UAMS este destinată asigurării unor condiţii conforme cu normele europene din domeniu pentru persoanele care necesită în acelaşi timp asistenţă medicală şi ajutor social din partea statului. Întreaga finanţare a proiectului prin care s-a reabilitat unul din pavilioanele Sanatoriului Agigea pentru a fi transformat în unitate medico-socială s-a ridicat la peste 400.000 de euro. De noile dotări beneficiază deja 20 de pacienţi, care au fost instituţionalizaţi la recomandarea Spitalului Judeţean (aşa cum prevede procedura legală), iar capacitatea totală a UAMS se ridică, în conformitate cu precizările directorului unităţii, dr. Ovidiu Preda, la 40 de pacienţi. „Pacienţii de aici beneficiază de serviciile primare, medicaţia de bază primită de la medicii specialişti, iar personalul se străduieşte să îi facă să nu simtă nicio deosebire faţă de condiţiile de acasă”, a declarat Ovidiu Preda.

Imediat după tăierea panglicii inaugurale, preşedintele CJC a declarat: „Este prima unitate medico-socială din judeţul Constanţa şi printre primele unităţi de acest gen din România. În România, un procent important din bolnavi este ocupat de o categorie de oameni bolnavi cronic, care au nevoie, în acelaşi timp, de sprijin social. Astăzi se împlineşte exact un an de cînd am deschis primul centru-pilot pentru persoane cu handicap din România şi iată că astăzi inaugurăm o primă unitate medico-socială”. La rîndul său, subprefectul Adrian Nicolaescu, a evidenţiat utilitatea unei astfel de unităţi medicale: „Vreau să felicit CJC pentru realizarea de excepţie pe care am inaugurat-o astăzi. Este o investiţie importantă în judeţul Constanţa. Din păcate, la noi în ţară, problemele sociale rămîn de mare actualitate, iar faptul că dăm în folosinţă un aşezămînt medico-social este o cinste pentru judeţul nostru”. La rîndul lor, deputaţii prezenţi la inaugurare au salutat eforturile CJC. „Este salutar ce se întîmplă astăzi. Inaugurarea acestei unităţi încununează eforturile CJC şi de aceea, doresc să îi felicit pe consilierii judeţeni şi pe preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Sper ca acesta să fie primul pas în bătălia pe care o ducem cu infrastructura spitalicească insuficientă, îmbătrînită şi în niciun caz conformă cu realităţile europene ale României de astăzi”, a declarat deputatul PD de Constanţa, Laurenţiu Mironescu.