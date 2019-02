Primăria Constanţa şi terenurile de pe malul lacului Siutghiol - ep. 1

Un comunicat primit la redacţie atrage atenţia asupra unor probleme de legalitate privind faptul că Primăria Constanţa intenționează închirierea unor terenuri pe malul lacului Siutghiol. Comunicatul aparţine Asociației Demos, persoană juridică nonprofit, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor la numărul 15714/A/2010, cu sediul în Constanța, str. Ioan Rațiu nr. 135, județul Constanța, care atrage atenția asupra faptului ca Primăria Constanţa intenționează să închirieze terenurile de pe malul lacului Siutghiol (zona de protecție).

Redăm integral comunicatul:

Aceste terenuri sunt proprietate publică a Statului Român şi ar trebui să rămână în folosința comună a publicului, dovadă stând și materialele publicate în presa constănțeană privind situația existentă în ceea ce privește malul lacului și îngrădirea posibilității de a se circula în această zonă. Extrem de important atât pentru constănțeni, cât și pentru instituțiile publice cu atribuții în domeniu, pe 20 decembrie 2018, autoritatea locală a lansat în consultare publică ”Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța”.

Publicarea proiectului în această formă pe site-ul Primăriei Constanța reprezintă o îndeplinire pur formală a obligației privind organizarea consultării publice, lipsind o predictibilitate în ceea ce privește indicarea în materialelor prezentate a tuturor datelor necesare. Spunem acest lucru întrucât Primăria nu a publicat o listă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, pe care le are în administrare și pe care dorește să le închirieze prin acest regulament. Această omisiune este una foarte gravă, întrucât se poate urmări inclusiv închirierea terenurilor statului din zona de protecție a lacului Siutghiol, fără a se comunica în mod explicit această intenție publicului. Regulamentul ar urma să se aplice pentru:

- zona de protecție, ce are o lățime de 5 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat și

- zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecție, dar nu și din domeniul public al statului, ce are o lățime 10 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat.

În acest context, Asociația Demos solicită Primăriei Constanța să răspundă public la următoarele întrebări:

La nivelul Consiliului local al municipiului Constanța există o inventariere distinctă a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public/privat al municipalității și a celor care fac parte din domeniul public al statului al căror drept de administrare să fi fost încredințat, în baza unor HG-uri adoptate în temeiul art.867 Cod civil, Consiliului local al municipiului Constanța?

Conform expunerii de motive, necesitatea inițierii acestui proiect a fost justificată de faptul că: ”nu există prevederi legale care să reglementeze procedurile necesar a fi urmate de către autoritățile administrației publice în ceea ce privește organizarea și desfășurarea licitației publice privind închirierea bunurilor proprietate publică și privată ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE”. De asemenea, temeiul legal indicat în proiectul de HCL, art.123 alin.(1-2) din Legea nr.215/2001, face trimitere exclusiv la dreptul consiliilor locale de a adopta hotărâri cu privire la bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

În acest context, puteți preciza motivul pentru care proiectul de HCL vizează și închirierea bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța?

Conform art.14-16 din Legea 213/1998, în cazul în care închirierea bunurilor proprietate publică a statului se face de către titularul dreptului de administrare, valoarea chiriei, clauzele contractului și cota-parte ce se cuvine titularului dreptului de administrare, între 20-50%, sunt stabilite exclusiv de către stat, prin hotărâre a Guvernului ?

În acest context, vă rugăm să indicați hotărârile prin care Guvernul, în numele statului român, prin care s-a aprobat reținerea la bugetul local a unei cote parte de 50%, conform propunerii cuprinse în art. 5 din Regulament.

În ceea ce privește terenul aflat în domeniul public al statului român din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza Orașului Constanța, compus din zona de protecție, ce are o lățime 5 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat și din zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecție, dar nu și din domeniul public al statului, ce are o lățime 10 ml măsurată de la luciul lacului Siutghiol spre uscat, vă rog să ne comunicați dacă există vreun act normativ prin care Consiliul Local al Municipiului Constanța să fi dobândit dreptul de administrator al domeniul public al statului din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza Orașului Constanța.

Luciul de /apă, cuveta lacului, zona de protecție, zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecție, dar nu și din domeniul public al statului, precum și terenurile câștigate din lacul Siutghiol prin construcțiile hidrotehnice edificate pe întreg perimetrul lacului Siutghiol aparțin de plin drept statului român, iar delimitarea acestor zone se realizează, conform Legii nr.107/1996, de către ANAR și OCPI. În acest context, vă rugăm să precizați dacă proiectul de hotărâre indicat în preambul vizează și aceste bunuri imobile ce aparțin exclusiv domeniului public al statului și dacă există o delimitare a acestor zone în sensul art.40 din Legea nr.107/1996.



De asemenea, Asociația DEMOS solicită Administrației Naționale Apele Române să intervină în această consultare publică, deoarece:

nu există niciun act normativ, cu valoare de lege organică, prin care Consiliul Local al Municipiului Constanța să fi dobândit dreptul de administrator al domeniul public al statului din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza Orașului Constanța;

potrivit dispozițiilor art.14-16 din Legea nr.213/1998, în cazul în care închirierea bunurilor proprietate publică a statului se face de către titularul dreptului de administrare, valoarea chiriei, clauzele contractului și cota-parte ce se cuvine titularului dreptului de administrare, între 20-50%, sunt stabilite exclusiv de către stat, prin Hotărâre a Guvernului.

luciul de /apă, cuveta lacului, zona de protecție, zona care prin Legea nr. 310/2010 a fost scoasă din regimul restrictiv al zonei de protecție, dar nu și din domeniul public al statului, precum și terenurile câștigate din lacul Siutghiol prin construcțiile hidrotehnice edificate pe întreg perimetrul lacului Siutghiol - bunuri proprietate publică a statului – pot fi închiriate doar în baza unei hotărâri de guvern, adoptată în conformitate cu dispozițiile art.14-16 din Legea nr.213/1998.

cum Lacul Siutghiol se regăsește și în prezent în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, astfel cum rezultă din poziția nr.20 din anexa la HG 446/2018, Consiliul Local al Municipiului Constanța nu are competența legală de a aproba nici închirierea domeniul public al statului din zona riverană lacului Siutghiol de pe raza Orașului Constanța, nici prețul de închiriere și nici cota parte din valoarea chiriei ce urmează a fi inclusă în veniturile municipalității, întrucât statul român nu i-a conferit, ope legis, calitatea de titular al dreptului de administrare, ci a condiționat transferul dreptului de administrare, conform art.9 din legea nr.42/2010, de realizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2 și de actualizarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Această condiție suspensivă impusă de Legea nr.42/2010 nu a fost niciodată îndeplinită, intabularea lacului Siutghiol nu a fost precedată de măsuratori cadastrale și nici de modificarea corespunzătoare a H.G nr. 1.705/2006, dovadă fiind faptul că și anul 2018, lacul Siutghiol se află în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

Relevante în sensul anterior evocat sunt și dispozițiile cuprinse în Ordinul 1718/2011, potrivit cărora”Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, iniţierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor... Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice”.

Or, astfel, cum rezultă din cuprinsul Hotărârii nr. 446/2018, nici intrarea în vigoare a Legii nr.42/2010 și nici semnarea protocolului de predare predare-preluare pentru suprafeţele date în administrare celor trei consilii locale nu au fost precedate de modificarea HG.1.705/2006 nici în ceea ce privește diminuarea suprafeței cuvetei lacului - aceasta având și în anul 2016 o suprafață de 1900 ha - și nici în ceea ce privește titluarul dreptului de administrare care este și în prezent ABADL”.

Asociația Demos Constanța