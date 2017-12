Primăria Constanța trebuie să plătească firmei Polaris 90 de milioane de euro

Judecătorii Tribunalului Iași au decis ca Primăria Constanța să plătească firmei de salubrizare Polaris M Holding penalități de peste 400 de milioane de lei, potrivit Neptun TV. Sursa citată notează că suma reprezintă penalități de întârziere după ce, în urmă cu șapte ani, Polaris a cerut indexarea prețurilor, conform contractului și conform legii.

În 2015, compania de salubritate a câștigat definitiv și irevocabil un proces cu Primăria Constanța, însă municipalitatea nu ar fi achitat niciun leu. Din același an, Primăria și compania se judecă pentru stabilirea sumei exacte a penalităților, mai arată Neptun TV.

În 25 aprilie 2017, Tribunalul Iași a dat câștig de cauză companiei Polaris M Holding și a stabilit că valoarea penalităților este de 413.186.664 de lei.

"La această situație s-a ajuns în urma faptului că noi am încercat încă din anul 2010 să obținem pe cale amiabilă aplicarea coeficientului de inflație conform legii în ceea ce privește tarifele noastre. Nu am reușit pe cale amiabilă. Ne-am îndreptat către instanțe și am câștigat definitiv și irevocabil în anul 2012. Sentința spunea atunci că Primăria este obligată să ne aplice coeficientul de inflație. Nu s-a respectat această hotărâre a instanței. Am avut răbdare până în anul 2015 când am văzut că nu se întâmplă absolut nimic și nu se respectă hotărârea dată de instanță și atunci am solicitat penalități. La sfârșitul anului 2015 am obținut o hotărâre de 1% penalități pe zi. Nu s-a întâmplat nimic până în octombrie 2016, drept pentru care am pornit un nou proces în care am solicitat să se cuantifice ce înseamnă exact aceste penalități. Acest proces s-a terminat acum", a declarat, pentru Neptun TV, administratorul unic al Polaris M Holding, Eduard Martin.

Iată decizia instanței:

"Admite în parte cererea principală formulată de reclamanta S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL CONSTANȚA. Fixează suma definitivă datorată de pârâtă reclamantei, cu titlu de penalități de întârziere datorate pentru neîndeplinirea obligației prevăzute în titlul executoriu sentința nr.2605/2012/c.a. din data de 20.11.2012 (pronunțată în dosarul nr.1560/118/2012), pentru perioada 01.02.2013-07.03.2016, la suma de 413.187.664,48 RON. Reduce onorariul de avocat al reclamantei de la 36.000 RON la 3.000 RON. Obligă pârâta la plata, către reclamantă, a sumei de 3.400 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 3.000 RON onorariu de avocat, astfel cum a fost redus, și 400 RON onorariu provizoriu de expert. Aprobă onorariul definitiv de expert în valoare de 2820 RON, solicitat de expertul tehnic judiciar Andrei Mirela pentru întocmirea raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate. Dispune înștiințarea Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare și Extrajudiciare de pe lângă Tribunalul Iași cu privire la suma definitivă aprobată la plată expertului tehnic Andrei Mirela, respectiv 2820 RON, din care diferen?ă de achitat 2020 RON, în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare și Extrajudiciare de pe lângă Tribunalul Iași. Obligă reclamanta la plata, către expertul tehnic judiciar Andrei Mirela, a sumei de 2020 RON cu titlu de diferență onorariu de expert. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Tribunalul Iași. Pronunțată astăzi, 25.04.2017, iar soluția va fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 587/2017 25.04.2017", se arată în decizia Tribunalului Iași.

Rămâne de văzut cine este responsabil pentru toate deciziile administrative care au condus la acest deznodământ falimentar pentru Primăria Constanța și cine va suporta această pagubă uriașă făcută bugetului municipalității, cei aproximativ 90 de milioane de euro datorați acum de Primăria condusă de Decebal Făgădău neputând fi trecuți cu vederea atunci când vor zbura din vistieria orașului. Vom reveni.