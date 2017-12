Primăria Eforie investeşte 60 de miliarde de lei în proiecte edilitare

Primăria Eforie a emis, în acest an, obligaţiuni în valoare de 60 de miliarde de lei, în vederea finanţării mai multor lucrări edilitare. Primarul Eforiei, Ovidiu Brăiloiu, a declarat ieri că “deja au fost demarate lucrări de amenajare a reţelei de canalizare pluvială în cartierul Steaua de Mare din Eforie Nord”. Fiind relativ nou, cartierul nu a beneficiat pînă de curînd de amenajări urbane şi reţele de utilităţi, însă autoritatea locală a lansat un proiect amplu, în cadrul căruia au fost deja instalate reţelele de distribuţie a apei, iar acum se amplasează canalizarea. ”În ultimii 10 ani, în acea zonă au fost construite peste 400 de case. Cînd am preluat eu funcţia de primar, nici măcar reţelele de apă nu erau amenajate. Am reuşit anul trecut să instalăm conductele de apă şi acum trebuie ca Regia Autonomă Judeţeană de Apă să racordeze reţeaua construită de noi la reţeaua judeţeană de distribuţie a apei”, a declarat Brăiloiu. Amenajarea reţelei de canalizare pluvială în cartier va costa autoritatea locală patru miliarde de lei, conform afirmaţiilor edilului. Tot în această perioadă, la Eforie Nord se va demara un alt program, în valoare de 7,5 miliarde de lei, prin care se va amenaja o staţie de pompare a apelor uzate colectate în localitate, către cea mai apropiată staţie de epurare.

Tot din fondurile obţinute prin emiterea de obligaţiuni, autoritatea locală din Eforie intenţionează să demareze, la sfîrşitul actualului sezon estival, un proiect privind pavarea integrală a trotuarelor şi promenadei de pe faleza din staţiunea Eforie Sud. „Nu vom pava chiar toată faleza, pentru că pe anumite porţiuni avem proiectate lucrări de consolidare a malurilor şi, dacă am pava şi în acele zone, am executa lucrările degeaba, pentru că viitoarele lucrări de consolidare a falezei vor deteriora pavelele. Rămîne ca aceste zone să fie pavate după derularea proiectului de consolidare”, a explicat primarul. O altă zonă în care vor fi evitate pavările este faleza din dreptul complexului BTT. Proprietarii complexului au demarat renovarea imobilelor şi, întrucît lucrările nu au fost încă încheiate, Primăria va amîna postarea pavelelor pentru a se evita deteriorarea acestora de către utilajele care acţionează la BTT. Întreaga lucrare de amplasare a pavelelor este estimată la patru miliarde de lei.

Alte fonduri vor fi cheltuite în toamnă de autoritatea locală pentru reabilitarea bazei sportive din Eforie Sud. „Vom construi un imobil cu vestiare pentru echipa de fotbal din localitate. Anul trecut, echipa noastră a cîştigat locul doi la competiţia de fotbal pe plajă organizată de noi şi vrem să le creăm condiţii pentru ca, la viitoarele concursuri, să ocupe locul 1. Bineînţeles, baza sportivă reabilitată nu va fi destinată doar folosinţei de către echipa de fotbal din localitate, ci va putea fi utilizată şi de locuitorii oraşului Eforie”, a declarat Brăiloiu.