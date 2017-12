Primăria nu face parcuri, dar dă liber la buticuri şi sensuri giratorii

08:53:04 / 25 August 2017

Sensuri giratorii

O. K. Aveti dreptate in unele privinte . Cat despre sensurile giratorii ,numai de bine. Daca din intamplare urmariti o cursa ciclista i in Europa cel putin , o sa observati ca la aproape orice intersectie, este un astfel de sens, dar ce sensuri ,niste bijuterii .... Deci la ei se poate si cred ca au un nr. mai mare de autovehicole ???Sensurilre , disciplineaza circulatia , inspiratia noastra este din orasele U.E., care ptr. noi poate fi un exemplu foarte bun. Nu credrti ??? Cat despre hipermarkrturi , aveti dreptate, exista deja o directiva U.E., ca toate sa fie construite NUMAI in afara oraselor.De ce Primaria nu o respecta ? Alesii sunt ai nostri,pe care uni i-au votat.Asta este pana la noi alegeri.