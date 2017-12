Primarul din Mihai Viteazu, atacat cu un cuțit!

Incident grav petrecut în satul constănțean Sinoe! Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, susține că a fost atacat duminică după-amiază, în jurul orei 17.30, de un localnic înarmat cu o armă albă... Acesta spune că totul s-a întâmplat din senin, în plină stradă. „Plecam de acasă și mergeam spre nepotul meu, care locuiește în apropiere. Brusc, lângă mine a oprit o Dacie Papuc de culoare roșie. Din ea s-a dat jos imediat un bărbat care avea un cuțit în mână. Îl cheamă Dănuț Gavrilă. Parcă era nebun, s-a năpustit asupra mea, m-a amenințat și a încercat să mă lovească cu acel cuțit. Eu m-am apărat cu ce aveam în mână, cu telefonul mobil, pe care l-a spart cu lama. În cealaltă mână mai avea ceva, nu știu dacă era o piatră sau un pumnal. Cu acel obiect m-a lovit în maxilar. În secundele următoare am căzut la pământ. Norocul meu a fost că nepotul a auzit ce s-a întâmplat, a ieșit din casă și l-a pus pe fugă pe agresor" a declarat, pentru "Telegraf", primarul comunei Mihai Viteazu.

"PRIMARUL MINTE!" Pe de altă parte, Dănuț Gavrilă, presupusul atacator, are o variantă complet diferită asupra celor întâmplate. Omul spune că nu a făcut nimic altceva decât să discute cu edilul despre comportamentul violent al fiului său, care îi lovise intenționat cu mașina un văr, în aceeași zi. „Duminică, pe la 15.30, l-am găsit pe vărul meu căzut pe jos, lângă gospodărie. Era lovit! L-am întrebat ce i s-a întâmplat și mi-a spus că fiul primarului a dat peste el cu o mașină de teren de culoare neagră. Apoi individul a coborât din autoturism și l-a izbit cu un băț de mai multe ori. Am sunat la ambulanță și vărul meu a fost transportat la spital, în Constanța. Mai târziu am mers să vorbesc cu primarul și l-am întrebat de ce fiul lui a făcut așa ceva. Am înțeles că băiatul primarului ar fi fost supărat că vărul meu i-a stricat culturile agricole, atunci când a trecut cu caprele pe terenurile lui. Nu l-am lovit pe Gheorghe Grameni, doar am discutat cu el, minte dacă zice altceva. În plus, acesta mirosea a alcool, era băut. El m-a amenințat pe mine și nu invers", a susținut Dănuț Gavrilă.

ANCHETĂ Gheorghe Grameni contrazice total afirmațiile făcute de Gavrilă. „În primul rând eu nu beau, nu am băut niciodată. În al doilea rând, băiatul meu nu avea cum să-l atace pe vărul lui, pentru că se afla în Constanța duminică", se apără edilul. După incident, acesta a mers la postul de poliție din Mihai Viteazu pentru a depune o plângere. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a face lumină în acest caz și a stabili împrejurările exacte în care incidentul a avut loc. Aceștia urmează să-i audieze pe protagoniștii incidentului și să stabilească ce s-a întâmplat între ei.