Primarul din Motru a decis reducerea iluminatului public

Unele dintre străzile din centrul oraşului Motru au rămas fără curent electric în timpul nopții, decizia fiind luată de o comisie constituită de primar, pentru că bugetul nu îi mai permite să achite un milion de lei anual furnizorului de energie electrică. Măsura nu este pe placul oamenilor.

În municipiul Motru, care are peste 20.000 de locuitori, s-au făcut modificări la capitolul iluminatului public, astfel că unele străzi din zona centrală au rămas fără curent electric, printr-o decizie a autorităților locale, care au renunțat la aproximativ 100 din cele o mie de corpuri de iluminat amplasate în oraș.

”Am trecut la un program de economisire și unde am constatat că sunt multe becuri pe același stâlp, pentru iluminat, chiar dacă era frumos, am luat decizia să mai facem economie, pentru că avem un buget foarte, foarte mic și trebuie să facem economie, să mai putem face și altceva, să funcționăm măcar. Am făcut o comisie de la primărie, am stabilit care bec poate fi stins, că avem zone în care este și iluminatul pietonal, deci sunt și becuri pe stâlpi mici și am făcut în așa fel încât să optimizăm, să facem economie, în niciun caz nu s-a stins în tot cartierul. Prin tot orașul s-a luat măsura, pe străzile principale. Bineînțeles că am avut grijă să nu afectăm parcările dintre blocuri, unde sunt multe mașini. Acolo unde iluminatul era doar ca să creeze feerie, e adevărat că e frumos, toată noaptea, dar pentru că avem un buget auster, am fost nevoiți să luăm mai multe măsuri”, a declarat, miercuri Gigel Jianu, primarul comunei Motru.

Potrivit primarului, din peste o mie de corpuri de iluminat, circa 100 ar fi fost oprite.

„Plătim aproape 10 miliarde de lei vechi pe an. Nu am umblat la zona de sate, pentru că acolo există și alte riscuri. O comisie constituită de mine a decis care dintre becuri poate fi stins, ca să nu afecteze iluminatul în oraș. Am optimizat iluminatul, astfel încât să putem să mai face o economie și de aici. Noi suntem într-un program de strâns cureaua, strâns șurubul, suntem la limita funcționării”, a mai declarat Jianu.

Unii dintre consilierii locali din oraș au anunțat că vor convoca o ședință extrordinară de Consiliu Local, pentru a discuta problema iluminatului public. Aceștia vor să ceară explicații și nu acceptă măsura, în condițiile în care primarul a anunțat, recent, că șefa Bibliotecii Municipale din Motru va primi, din această lună, un salariu brut majorat, în valoare de 5.562 de lei, egal cu al edilului şi mai mare decât al viceprimarului, care încasează aproximativ 3.000 de lei lunar.

„Oare banii de pe curent merg la bibliotecara din parc? Câte pachete de Paște am cumpăra pentru săraci cu cei 6.000 de lei ai bibliotecarei? Azi-dimineață s-au stins luminile la ora 05.30 pe strada mea”, a spus un cetățean al municipiului Motru.

Măsura de reducere a consumului de energie electrică din zona centrală a municipiului Motru îl nemulțumește și pe viceprimarul localității, care susține că numeroși cetățeni au făcut reclamații.

„Nu pot sta nepăsător când văd că municipiul Motru, de la o zi la alta, se îndreaptă spre Evul Mediu. Din acest motiv am luat deja legătura cu conducerea Direcției Publice Motru, aducându-le la cunoștință acest lucru și, după discuții mai aprinse, am aflat că neinspirata idee de a se întrerupe funcționarea parțială a iluminatului public a venit direct din partea domnului primar Gigel Jianu. Am solicitat remedierea urgentă a problemelor semnalate, dar nu s-a întâmplat acest lucru, salariații fiind obligați să respecte ordinul domnului primar”, a declarat viceprimarul Cosmin Morega, care consideră că prin oprirea iluminatului este pusă în pericol siguranţa cetăţenilor.

Și reprezentanții Poliției Municipiului Motru au avertizat, în scris, conducerea primăriei că o astfel de decizie ar putea afecta cetățenii.

„Vă comunicăm că, din analiza situației operative a rezultat că majoritatea faptelor de natură penală și contravențională care aduc atingere siguranței cetățenilor se produc pe timp de noapte, motiv pentru care apreciem ca oportună menținerea iluminatului stradal la nivelul actual”, se arată în adresa semnată de șeful Poliției Motru, Florin Preda, de care primăria nu ar fi ținut cont.

Mai mult, angajații Poliției Locale au transmis și ei un document similar Primăriei Motru, anunțând că întreruperea iluminatului public afectează sistemul de supraveghere video al orașului, pus în funcțiune în urmă cu șase ani, întrucât camerele nu ar fi prevăzute cu infraroșu.