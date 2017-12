Primul examen al anului pentru FC Farul

După o iarnă agitată, în care a schimbat din nou antrenorul, ajungând la al treilea tehnician din acest sezon, FC Farul Constanţa reia, sâmbătă, campionatul cu un singur gând: calificarea în play-off-ul Ligii a II-a la fotbal. Aflaţi la trei puncte de ultimul loc care le-ar permite să-şi îndeplinească obiectivul, constănţenii speră să dea lovitura şi să obţină victoria în fieful celor de la CF Brăila, în partida programată sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 17-a. Marele impediment îl constituie, însă, problemele din ofensivă, unde singurul atacant experimentat pe care Ştefan Nanu îl are la dispoziţie este Cristian Cristea, care va debuta oficial în tricoul Farului chiar la Brăila. În schimb, Cristian Silvăşan şi-a reluat de scurt timp antrenamentele, după o accidentare destul de gravă, şi nu este pus la punct la capitolul pregătire fizică. „Nu ştiu echipele din seria întâi, dar pentru noi ar fi o bucurie imensă dacă am încheia sezonul regulat în primele şase echipe. Nu am avut la dispoziţie prea multe zile înaintea meciului de la Brăila, dar am încredere în aceşti băieţi”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. Echipa probabilă de start a Farului: Puia - Băjan, Ghinea, Bumbac, Mansur - Scărlătescu, V. Apostol, I.D. Florea, Lădaru - Ivanovici, Cr. Cristea.

Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc tot sâmbătă, de la ora 11.00: SC Bacău - Rapid Bucureşti (în direct la TVR 3), FC Clinceni - CSMS Iaşi, ACS Berceni - Rapid CFR Suceava, Dunărea Galaţi - Unirea Slobozia. Unirea Tărlungeni şi Gloria Buzău stau. Clasament: 1. Rapid Bucureşti 28p (golaveraj: 20-11), 2. Unirea Slobozia 28p (20-14), 3. FC Clinceni 25p (28-18), 4. CSMS Iaşi 25p (23-14), 5. ACS Berceni 22p (16-11), 6. Gloria Buzău 18p (18-14), 7. SC Bacău 18p (19-18), 8. Unirea Tărlungeni 15p (9-14), 9. FC FARUL CONSTANŢA 15p (10-20), 10. CF Brăila 14p (18-25), 11. Rapid CFR Suceava 11p (14-23), 12. Dunărea Galaţi 3p (11-24).