Primul joc oficial pe teren propriu pentru... noul FC Farul

În etapa a doua a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa va evolua pe teren propriu, pe stadionul „Gheorghe Hagi” sâmbătă, 10 august, de la ora 11.00, cu Dunărea Călărași, echipa retrogradată din prima ligă. Cum Farul vine după o remiză cu Rapid în prima etapă, scor 0-0, obţinută la capătul unui joc bun al fotbaliştilor pregătiţi de Ianis Zicu, suporterii constănţeni aşteaptă primul succes al favoriţilor în actualul sezon.

„Este un meci ca oricare altul pentru mine, chiar dacă am jucat la Călărași. Acum dau sută la sută pentru Farul, echipa la care activez. Jucăm la victorie. Suntem mulți jucători noi la echipă, dar jocul din prima etapă a fost mult mai bun decât al lor (n.r. - al Rapidului). Va fi important să fie spectatori cât mai mulți, să ne încurajeze. Vreau să dau cât mai multe goluri și assisturi, să obținem rezultate cât mai bune și echipa să ajungă cât mai sus. Am demonstrat că ne putem bate cu orice adversar”, a spus mijlocașul Baudouin Kanda, fost jucător la Dunărea Călărași în sezonul trecut.

„În prima etapă am întâlnit o echipă din liga a treia, acum vom întâlni o echipă care a retrogradat și care a început cu un eșec, astfel că va veni la Constanța rănită și cu o altă atitudine. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar am încredere că putem face o partidă foarte bună și este important pentru noi să obținem victoria, jucătorii capătă încredere. Cred că putem câștiga sâmbătă, să-i mulțumim pe suporteri, care ne-au susținut și în meciul cu Rapid și să facem oamenii fericiți”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.

Din formula de joc a Farului va lipsi Antonio Cruceru, eliminat în partida cu Rapid, dar și Tudor Moldovan, Mihailo Mitrov și Cosmin Zamfir, toți accidentați.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă, 10 august, ora 11.00: Csikszereda Miercurea Ciuc - Metaloglobus București, Ripensia Timișoara - SCM Gloria Buzău, CS Mioveni - CSM Reșița, Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara, Daco-Getica București - Turris-Oltul Turnu Măgurele, ora 15.30: Rapid Bucureşti - Concordia Chiajna (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 11 august, ora 13.30: Sportul Snagov - FC Argeș Pitești (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 15.30: Universitatea Cluj - Viitorul Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 12 august, ora 18.00: Petrolul Ploiești - UTA Arad (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).