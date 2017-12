15:09:31 / 13 Aprilie 2017

Colt cu Mihaileanu

De ani de zile sta tiganca aia jegoasa pe scaun la coltul Cuza Voda cu Mihaileanu si vinde tigari de sub fusta. Pe colt, casa aia distrusa si plina de tigani e full tigari iar in spate, mascata cu o placa de lemn, e o intrare spre o groapa de gunoi. Fagadau face biserici in Tomis 3 unde mai sunt inca 5..