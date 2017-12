Profesor constănţean prins cu diplome şi adeverinţe false

Situaţie fără precedent în învăţământul constănţean! În premieră, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a făcut public, în şedinţa cu directorii unităţilor şcolare din judeţ organizată ieri, la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, faptul că un profesor din învăţământul primar s-a folosit de acte false pentru a obţine un post la o şcoală mai aproape de casă, respectiv Şcoala nr. 7, „Remus Opreanu” Constanţa. Dacă până acum existau doar zvonuri potrivit cărora profesorii se mai folosesc de documente false pentru a obţine catedre bine situate, inspectorul general şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Răducu Popescu, a venit cu exemple concrete. El a acuzat-o pe profesoara din învăţământul primar Daniela Pariza, de la Şcoala Generală nr. 1 „George Enescu” Năvodari, că a încercat să obţină un post de învăţător în Constanţa cu un dosar plin de acte false. Acuze de „neglijenţă, trafic de influenţă” a primit şi directorul şcolii, prof. Iuliana Sandu, ea fiind cea care trebuia să dea transferul şi care şi-a pus semnătura pe toate documentele ca fiind autentice.

CUM AU FOST DESCOPERITE FALSURILE? Dosarul cu acte false a fost descoperit de către cadre didactice ale Şcolii nr. 7 „Remus Opreanu” Constanţa, acolo unde profesorul Pariza vroia să se transfere. „Comisia de mobilităţi din cadrul şcolii a descoperit neconcordanţe în acte, motiv pentru care nu a primit acordul de a lucra la noi”, a declarat directorul adjunct al Şcolii nr. 7 „Remus Opreanu” Constanţa, prof. Aurora Suba. Deşi ştia că a apelat la metode neortodoxe pentru a obţine postul dorit, prof. Pariza a avut tupeul să conteste respingerea dosarului. Astfel, cazul său a ajuns în atenţia inspectorului general şcolar al ISJ, prof. Răducu Popescu.

VERIFICĂRI! Verificările tuturor dosarelor ce conţin copii ale unor documente se fac prin confruntarea cu orginalele. Aşa au fost descoperite toate falsurile profesoarei. Prof. Popescu a avut ocazia să dea peste falsuri, fie diplome, fie adeverinţe. Multe dintre actele din dosar s-au dovedit a fi falsuri grosolane ale cadrului didactic. Astfel, el a semnalat existenţa la dosar a unei adeverinţe semnate de directorul şcolii, care certifica faptul că prof. Pariza a fost responsabilul comisiei de metodică învăţători în perioada 2008 - 2009 în cadrul ISJ, când, de fapt, în acea perioadă era un alt cadru didactic, chiar un inspector şcolar (Mihaela Anghelescu). Un alt fals depistat de prof. Popescu a fost o adeverinţă care certifica diferite activităţi efectuate, în perioada 2011 - 2013, de către prof. Pariza, când, de fapt, ea nu desfăşurase nicio activitate. Cadrul didactic s-a dat de gol folosind două numere de înregistrare identice pentru activităţi desfăşurate în ani diferiţi. De asemenea, în dosarul său au fost găsite unele diplome false. „Pariza avea o copie a unor diplome în alb pe care le completa”, a spus prof. Popescu. Numai că profesoara a încurcat rău borcanele: un copil de grădiniţă a fost trecut la clasa I. „Am descoperit acest fals pe una dintre diplome”, a adăugat inspectorul general şcolar. Şi falsurile nu s-au oprit. O altă diplomă era semnată de inspectorul şcolar Marilena Mrejeru, deşi aceasta este de un an şi jumătate în concediu pentru creşterea copilului.

VOR FI DATE PE MÂNA JUSTIŢIEI? Fără discuţie, falsurile grosolane ale cadrului didactic, dar şi neglijenţa directorului, care a acceptat dosarul profesorului, sunt şi de competenţa justiţiei. Rămâne de văzut dacă ISJ va sesiza autorităţile competente. „Urmează să purtăm o discuţie cu directorul Şcolii Generale nr. 1 „George Enescu” Năvodari. Mă întreb dacă eu sunt persoana potrivită căreia directorul trebuie să-i aducă explicaţii sau e altcineva (făcând referire la justiţie - n.r.). Deocamdată, mă mai gândesc. În ceea ce priveşte prof. Daniela Pariza, ea urma să obţină foloase necuvenite prin falsuri. Nu vreau să creadă cineva că asta este preocuparea mea”, a spus inspectorul general. Totodată, el a atras atenţia directorilor că ei trebuie să înveţe să spună „Nu” celor care se aşteaptă să fie ajutaţi necinstit. „Nu trebuie să toleraţi astfel de derapaje din partea nimănui”, a spus prof. Popescu. Ancheta în acest caz va continua. Deocamdată, ISJ nu a anunţat nicio măsură, însă directorul riscă să-şi piardă funcţia, iar profesorul - să fie dat pe mâna justiţiei.

Ce spun profesorii vinovaţi?

De cealaltă parte a baricadei, directorul şcolii din Năvodari, prof. Iuliana Sandu, un cadru didactic cu vechime de zeci de ani în învăţământ, nu-şi asumă absolut nicio vină. Mai mult, ea spune că dosarul este răspunderea totală a prof. Pariza. „Am semnat mii de hârtii şi documente, în 99% din cazuri le-am verificat şi erau conform cu originalele. S-au strecurat aceste erori, făcute probabil intenţionat de învăţător. N-aş fi avut cum să verific numele elevilor de pe documentele respective. Nu am favorizat-o intenţionat. Este total vina ei. Culmea, nu recunoaşte acest lucru. M-am bazat pe încredere. Nu pot să spun că nu am încredere în colegii mei”, a declarat directorul unităţii. Ea a completat că, atunci când a verificat dosarele pentru transfer, a avut alături şi responsabilii comisiei metodice. În ceea ce priveşte adeverinţa prin care prof. Pariza îşi aroga drept de responsabil de comisie metodică, directoarea se apără şi spune că în perioada 2008 - 2009 nu a fost director. „Hârtia cu şefia de comisie s-a strecurat pe răspunderea profesoarei”, este motivaţia prof. Sandu, care nu se simte vinovată cu nimic şi nici nu crede că i se va cere demisia. La rândul său, prof. Pariza are 14 ani la catedră, iar din 2008 predă la şcoala din Năvodari. Contactată telefonic să explice care este motivul pentru care a apelat la falsuri, prof. Pariza a negat totul: „Nu ştiu despre ce este vorba. O să primesc o explicaţie la contestaţia făcută la ISJ şi voi vedea despre ce este vorba”. Ea a părut contrariată de dezvăluirile făcute de ISJ: „Eu ştiam că actele sunt legale”. Apoi a închis telefonul pentru a nu mai răspunde întrebărilor presei.