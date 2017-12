Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, la start!

Infertilitatea constituie o problemă majoră pentru multe cupluri din România, astfel că, în ultima perioadă, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) au pus bazele unui program care să vină în întâmpinarea celor care nu pot avea copii, având în vedere că procedura nu este deloc una ieftină. Peste două luni, în România va debuta Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, program ce are ca scop asigurarea fondurilor necesare realizării procedurilor de fertilizare in vitro (FIV) pentru cuplurile infertile. “Astăzi, în România există 19 unităţi sanitare publice şi private în care se realizează proceduri de feritilizare in vitro. În mod cert, programul se va derula în cele două centre din unităţile sanitare de stat, respectiv Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Panait Sârbu” (Maternitatea Giuleşti) şi Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj – Napoca. Programul se va mai putea desfăşura şi în unităţile private care aleg să îl acceseze. Menţionez că instituţiile private care accesează acest program nu vor putea solicita de la pacient coplată”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke.

CENTRU FIV DOAR PE HÂRTIE. La Constanţa, cuplurile cu probleme, care, potrivit medicilor, nu sunt deloc de neglijat ca şi număr, nu au multe variante în ceea ce priveşte centrele FIV. De exemplu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa nu are un asemenea centru, deşi în structura celei mai mari unităţi sanitare există, reprezentanţii MS dându-şi acordul. „A existat un asemenea proiect dar care n-a fost finalizat din cauza contrângerilor financiare”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie (OG) din cadrul SCJU, totodată vicepreşedintele Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România, prof. univ. dr. Vlad Tica. El consideră că înfiinţarea unui centru FIV la SCJU ar fi binevenită, mai ales că avem de-a face cu singura unitate sanitară din Dobrogea care are un grad ridicat de complexitate în ceea ce priveşte tratarea cazurilor. Înfiinţarea unui centru FIV în cadrul SCJU ar presupune o investiţie importantă, dar şi angajarea unor specialişti în domeniu. „Noi avem ginecologi care sunt specializaţi în acest sens, însă ar trebui găsită şi o modalitate de angajare a unui embriolog, absolut necesar în acest proiect”, a mai adăugat profesorul. El este de părere că pentru toate cuplurile infertile s-ar impune amenajarea unui asemenea centru. „Cu siguranţă statisticile noastre arată că, în Constanţa, există numeroase cupluri care au nevoie de fertilizare in vitro. Este corect ca statul să acopere toate cheltuielile în ceea ce priveşte terapia impusă, similar statelor europene”, a mai declarat şeful OG. Cum la stat, în Constanţa, nu se poate apela în acest sens, sistemul privat rămâne singura alternativă. „Deocamdată nu avem un centru FIV, însă avem demarate toate procedurile în acest sens. Imediat ce vom primi aceste aprobări vom opta şi noi pentru programul MS”, a declarat managerul primei maternităţi private din Constanţa „Isis”, dr. Mohamed Zaher. Centru FIV funcţionează în cadrul Maternităţii „Euromaterna”. În 2011, bugetul pentru FIV este de patru milioane de lei, iar Ministerul Sănătăţii (MS) va susţine financiar o singură procedură de FIV, în limita a 1500 de euro pentru un cuplu, dacă procedura se finalizează cu o naştere. Se estimează că, anul acesta, vor exista aprox. 800 de cupluri beneficiare.

CRITERII. Criteriile de includere în program sunt următoarele: vârsta femeii între 24 şi 40 de ani (medicii specialişti au ales acest interval de vârstă pentru că rata de succes a intervenţiei este cea mai mare, de 28,2%); cel puţin un membru al cuplului trebuie să deţină cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România; cel puţin un membru al cuplului este obligat să deţină statutul de asigurat de cel puţin 24 luni; cuplu stabil, căsătorit de cel puţin doi ani; nici unul din membrii cuplului să nu aibă copil în viaţă; pentru fiecare cuplu se suportă o singură procedură de FIV, indiferent dacă a mai avut sau nu o asemenea încercare; rezervă ovariană în limite normale probată de valoarea FSH sau AMH (femeia are rezervă de ovocite); cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau de mamă surogat); indexul de masă corporală a femeii să fie între 20 şi 30 (criteriu ESHRE) - un raport între vârstă, înălţime şi greutate normal.

NORME. În două săptămâni, MS va publica normele metodologice de implementare a programului. Cu 1 iunie 2011, toţi cei care doresc să acceseze programul gratuit de fertilizare in vitro al Ministerului Sănătăţii pot depune dosarul medical, la alegere, în centrele care vor intra în programul gratuit al MS. Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi completat de unitatea medicală care asigură tratamentul cuplului, iar copia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar iniţialele numelui şi un număr de ordine. La MS dosarul va fi evaluat de către o Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte cinci membri, doi medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, un medic urolog, un reprezentant al societăţii civile (SOS Infertilitate). Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de direcţia de specialitate din MS. În cazul unui dosar aprobat, MS va efectua plata procedurii de FIV, în două etape. În prima fază, se va achita procedura în valoare de aprox. 1200 de euro. În cazul în care procedura s-a finalizat cu o naştere, centrul va primi şi o bonificaţie de 300 de euro.