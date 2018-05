Proiect de uniune vamală post-Brexit. B. Johnson: „Nebunesc”, T. May: „Aveţi încredere”

Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurări că este în măsură să obţină un acord bun privind Brexitul, într-un moment în care caută să rezolve disensiunile din cadrul guvernului său legate de cea mai bună cale de urmat în acest dosar, relatează duminică AFP. Administraţia sa conservatoare este divizată în ce priveşte modelul de acord vamal pe care Marea Britanie urmează să îl aibă cu Uniunea Europeană după ieşirea din UE. Diviziunile au izbucnit la lumina zilei săptămâna trecută când ministrul de externe Boris Johnson a calificat ca „nebunesc” un proiect de uniune vamală pentru post-Brexit susţinut de Theresa May. Premierul însă a insistat: "Puteţi avea încredere în mine. Drumul pe care sunt pe punctul de a-l defini este drumul care va duce la Brexitul pentru care oamenii au votat. Voi avea nevoie de ajutorul şi sprijinul vostru pentru a ajunge acolo. În schimb, angajamentul meu faţă de voi este simplu: Nu vă voi abandona". Pentru Theresa May, acordul cu UE trebuie să protejeze Constituţia britanică, integritatea economică şi să respecte acordurile de pace cu Irlanda de Nord.