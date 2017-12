Promisiuni electorale laburiste: garantarea „imediată“ a drepturilor cetățenilor europeni

Partidul Laburist afirmă că le va garanta imediat drepturile cetățenilor din celelalte state ale Uniunii Europene rezidenți în Marea Britanie dacă va câștiga alegerile parlamentare anticipate din luna iunie, transmite Reuters, comentând că este vorba despre o strategie menită să recupereze din avansul conservatorilor premierului Theresa May. Decizia neașteptată a Theresei May privind organizarea de alegeri anticipate pe 8 iunie a pus partidele politice de opoziție în situația dificilă de a se pregăti în doar șase săptămâni. Partidul Laburist, aflat în sondaje cu circa 20 de puncte în urma conservatorilor, va critica ceea ce numește abordarea „imprudentă” a lui May a negocierilor pentru Brexit. ''Cetățenii UE nu doar își aduc contribuția la societatea noastră: ei sunt societatea noastră. Și nu ar trebui să fie folosiți ca monedă de schimb'', va sublinia purtătorul de cuvânt al laburiștilor, Keir Starmer, într-un discurs pe care îl va rosti la Londra și din care au fost difuzate extrase. ''Așadar, în prima zi a unui guvern laburist vom garanta imediat că toți cetățenii UE care trăiesc acum în Marea Britanie nu vor vedea nicio modificare a statutului lor legal ca rezultat al Brexitului și vom solicita drepturi reciproce pentru cetățenii britanici în UE'', susține Starmer.

Premierul Theresa May a refuzat să liniștească îngrijorările cetățenilor UE care trăiesc în țara sa în ce privește drepturile lor după Brexit, declarând că își va suma un angajament doar după ce va obține aceleași garanții pentru britanicii care trăiesc în Uniunea Europeană. Aceasta i-a făcut pe mulți să sugereze că Theresa May îi folosește pe milioanele de cetățeni UE din Marea Britanie ca monedă de schimb în discuțiile care se anunță a-i pune la încercare, prin complexitatea lor, chiar și pe cei mai experimentați negociatori.

Starmer a declarat la Radio BBC că poziția lui May este parte a unei strategii ''rigide'' și ''imprudente'' care îi îndepărtează pe negociatorii UE înainte de începerea propriu-zisă a discuțiilor și că Partidul Laburist va adopta un ton mai conciliant pentru a obține un acord bun, care să includă acces preferențial la piața comună europeană. ''Totul ține de ton și de abordare, iar tonul și abordarea adoptate de premier este de a spune „afară, afară, afară“'', afirmă Starmer. ''Îmi este absolut clar din discuțiile mele de la Bruxelles și din alte părți că (acordarea drepturilor cetățenilor UE) ar fi primită ca un mesaj foarte binevenit al genului de abordare pe care Marea Britanie dorește să o adopte'', mai spune purtătorul de cuvânt laburist.