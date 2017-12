Protest olandez în favoarea câinilor fără stăpân din România

09:19:51 / 10 Octombrie 2017

Dorim protest in Olanda pt sustinerea oamenilor din Romania, nu cainii sunt mai importanti ca oamenii !!!

D-na fosta politista nu este impresionata si de oamenii care traiesc in Romania? Nu e impresionata si nu protesteaza si pentru discriminarea salariilor romanilor in comparatie cu salariile din Olanda? De ce nu protesteaza pt diferenta uriasa intre salariul din Ro si cel din Olanda? Suntem si noi in UE !!! Nu ar trebui sa existe diferente, asa cum nu exista diferente nici la calcularea tuturor facturilor si preturilor la toate produsele din UE. Asa cum s-au aliniat toate costurile la UE, de ce nu vede doamna ca salariile doar nu sunt aliniate la UE? De ce nu vede doamna coruptia, nepotismul, lipsa promovarii competentilor, numirile politice, licitatiile trucate, vamele ca si inexistente, contrabanda cu tigari si droguri, furtul, evaziunea din Romania? Dar in schimb vede cainii !?!