PSD a depus la Senat moţiunea simplă privind Sănătatea

Senatorul social-democrat Sorin Oprescu a anunţat ieri, de la tribuna Senatului, că grupul PSD a depus o moţiune simplă pe tema Sănătăţii, el declarînd că numele moţiunii este "o surpriză". Întrebat ulterior de ziarişti dacă moţiunea cere demisia ministrului Sănătăţii, Oprescu a răspuns: "Morală, pentru că instituţională, aţi văzut şi dumneavoastră cum se interpretează". El a mai spus că în moţiunea PSD i se cere lui Eugen Nicolăescu "să ne lase în pace şi să plece". Potrivit lui Sorin Oprescu, moţiunea simplă pe tema Sănătăţii reprezintă "o atenţionare" a Guvernului Tăriceanu şi a miniştrilor acestui Cabinet. "Am sesizat în moţiunea simplă toate disfuncţiile din domeniul sanitar, pornind de la asistenţa primară, secundară şi terţiară. Tot ceea ce am discutat în urmă cu un an de zile s-a dus pe apa Sîmbetei. Nu sînt decât disfucţionalităţi şi neîmpliniri", a mai spus Oprescu.