PSD, măcinat de teoria conspirației

Social democrații navigă în continuare în ape tulburi. Pe de o parte, conducerea PSD încearcă să impună o reformă în partid care presupune, printre altele, îndepărtarea de asocierea cu regimul comunist, dar și tragerea pe linie moartă a membrilor care au probleme cu justiția. Pe de altă parte, în PSD există o oarecare neliniște cu privire la intenția lui Mircea Geoană și Marian Vanghelie, recent dați afară, de a rupe partidul și de a forma o nouă structură politică de stânga, intitulată ”Noul PSD”. Dacă până acum planul celor doi nu prea a fost luat în seamă, în aceste zile, trei dintre greii PSD au ieșit la atac. Joi seară, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a calificat tentativele lui Mircea Geoană şi Marian Vanghelie de a rupe PSD drept un joc neserios. În altă ordine de idei, fostul premier Adrian Năstase a declarat că Geoană și Vanghelie "ar trebui să înveţe din lecţiile trecutului” şi să nu cadă în ”capcanele pe care le întind diverse sirene”. ”Ideea unor reforme permanente, ideea unor noi partide, „Noul PSD“, care a mai fost nou de vreo şapte ori până acum, sunt formule care nu pot să ajute decât pe cei din partea cealaltă a spectrului politic şi nu cred că trebuie încurajate”, a completat Năstase.

În demersul lor de a forma un nou partid de stânga, Geoană și Vangelie au început să-i contacteze pe foștii colegi din PSD, doar-doar or putea să-i convingă să vină de partea lor. Acest lucru l-a iritat pe președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, care a dezvăluit că din ce în ce mai mulți colegi de partid sunt enervaţi de atitudinea lui Geoană. ”PSD i-a oferit lui Geoană ceea ce nu i-a oferit niciun partid: funcții importante, președinte al PSD și președinte al Senatului. Partidul a muncit enorm în 2009 pentru a-l face pe Mircea Geoană președintele României. El alege acum să lovească în acest partid și spune și prostii, dar asta nu-i o noutate la Mircea Geoană”, a subliniat Dragnea. Despre cei 50 de parlamentari pe care Vanghelie îi anunța a fi de partea lui, Liviu Dragnea a spus: ”Nu are, nu are niciun parlamentar”. Dragnea a dezvăluit că și lui i s-a propus să se alăture tandemului Geoană - Vanghelie, chiar înainte de excluderea celor doi, semn că intențiile acestora de a rupe partidul erau foarte clare. Președintele executiv al PSD spune că proiectul lui Mircea Geoană e Marian Vanghelie, pentru că îl plimbă peste tot și îl prezintă ca fiind un mare om politic.