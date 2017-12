PSD pregătește suspendarea lui Iohannis?

21:53:06 / 18 Noiembrie 2017

"CONDAMNAREA" LUI DRAGNEA ...

Cum voi nu știți nici acum !!!?. Ba Relule eu te credeam băiat deștept !..Cum poți spune acum că Liviu a fost condamnat ..???..Pt CE ?..Voi chiar nu aveți acces la informație ?!!!.. Aceea "condamnare " a fost una bașhita ticăloșită a statului MAFIOT care sa inducă in eroare opinia publică că intreadevar in Romania a avut loc o tentativă de lovitură de stat !!! NIMIC mai fals !.. Poporul a ieșit masiv la vot scârbit de hahaitul lui Băsescu minciunosu !...A fost un vot corect când sa depășit cu mult cvorumul care la DEMIS PE DICTATORU GAOZAR ILEGITIM TRAIAN BASESCU..Și că sa mintă proști că VOI ..In motivarea deciziei de condamnare nu scrie că LIVIU AR FI "SCOS" MORȚII LA VOT !..CUM au declarat Basistii ...Și uite așa LIVIU Dragnea a "devenit " Penal fără nici o vină în acel dosar fabricat in biroul lui Băsescu . Cum de Altfel a declarat Dan Andronic ....BASISTII NE-AU FURAT VOTUL CU CARE L-AM DEMIS PE DICTATOR.... RELU RELUUUU....Nu te lua după Pansesluta muista BASISTILOR poșta BASISTILOR !