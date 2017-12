Radio Guerrilla: „Binili învinge“ la HANG OUT

HANG OUT, primul (şi singurul!) festival de rock alternativ de la malul mării, începe în această seară! Muzica dizidenţei va răsuna, timp de trei seri, în minţile, inimile şi atmosfera tuturor prietenilor neconvenţionali ai Hang Out! Nu puteţi rata, începând cu ora 19.30, cele mai tari trupe de alternativ din România prezentului!

Festivalul se desfăşoară pe plajă, în Mamaia Nord (la Vila Pontica - panou negru cu litere portocalii, faci dreapta), în perioada 11 - 13 august 2017, astfel:vineri, 11 august 2017, de la ora 19.30 - Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres se prezintă la apel cu chef de muzică şi de show.

Sâmbătă, 12 august 2017, de la ora 14.30, încep atelierele de creaţie ale artiştilor tineri şi nonconformişti ai acestei generaţii - tattoo şi tattoo cu hena, mandale, manga şi character design, iar de la ora 19.30, intră cavaleria grea: Viţa de Vie, OCS, Mr. Jurjak, The Amsterdams.

Duminică, 13 august 2017, programul începe tot de la ora 14.30, cu atelierele de creaţie, iar de la ora 19.30, R.O.A., Byron, Travka şi Toulouse Lautrec revoluţionează atmosfera.

Festivalul este organizat de Asociaţia Eurocult, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Organizatorii mulţumesc Primăriei Năvodari, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „M. Kogălniceanu”, Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Poliţiei Rutiere, SC Envirotech SRL, Club Nautic Pinguin Mamaia, Polaris.