Radu Boboc vrea să ajungă şi la naţionala de seniori

Titularul postului de fundaș dreapta la FC Viitorul Constanţa este Radu Boboc, semifinalist cu naţionala de tineret a României la EURO 2019, iar 2018 a fost un an foarte bun pentru fotbalistul în vârstă de 20 de ani. Cupa și Supercupa României câştigate cu Viitorul, evoluţiile foarte bune din prima ligă şi golurile înscrise îi conferă lui Radu Boboc un moral excelent pentru anul viitor, în care şi-a fixat noi obiective.

„A fost un an foarte bun. Şi personal şi cu echipa. Am realizat lucruri frumoase. Am reuşit să câştigăm două trofee şi să terminăm campionatul pe podium. Îmi doream foarte mult să prind cât mai multe minute şi să mă impun la prima echipă. Cu gândul acesta am început sezonul şi mă bucur că mi-am îndeplinit obiectivul. Când ai reuşite te ambiţionezi şi munceşti şi mai mult. Am reuşit o performanţă la nivel de tineret şi trebuie să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. Normal că mă gândesc şi la echipa naţională de seniori. E un obiectiv al meu de mic copil. Cred că toţi jucătorii îşi doresc asta, ca la un moment dat să îmbrace tricoul primei reprezentative şi sper ca în viitor să se întâmple. Jucătorul meu preferat este Dani Alves. Este un model de urmat. E jucătorul cu cele mai multe trofee câştigate. Pentru 2020 îmi doresc să fiu sănătos, să am cât mai multe minute şi să ajung la prima echipă la naţională. Vă urez un An Nou fericit, plin de bucurii”, a spus Radu Boboc, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului constănţean.