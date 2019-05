Radu Mazăre, extrădat din Madagascar, a ajuns la Penitenciarul Rahova - UPDATE

Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare a fost adus, luni, în România, sub escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar au admis solicitarea de extrădare din partea ţării noastre, potrivit Poliţiei Române. Fostul primar al Constanţei a fost escortat la Penitenciarul Rahova.

UPDATE ORA 21:46: Duba în care se află Radu Mazăre a ajuns la Penitenciarul Rahova.

Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre, extrădat din Madagascar pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare în România, a fost escortat cu Poliţia până la Penitenciarul Rahova.

Potrivit procedurilor, după ce este adus în ţară, fostul primar trebuie încarcerat şi apoi plasat în perioada de carantină de 21 zile.

UPDATE ORA 21:25: Radu Mazăre a fost predat reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Radu Mazăre a fost predat reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, misiunea de aducere în ţară a fostului primar din Constanţa derulându-se fără incidente, anunţă Poliţia Română.



"Persoana urmărită internaţional, Radu Ştefan Mazăre, a fost predată reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Misiunea de aducere în ţară a acesteia s-a derulat fără incidente, transferul între autorităţile române (escorta Poliţiei Române şi escorta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) realizându-se în incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti", a tranhsmis Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

UPDATE ORA 21:00: Radu Mazăre a fost urcat în duba Poliţiei de Frontieră, pentru a fi transferat de la Aeroportul Otopeni.Ulterior acesta a fost mutat în altă dubă pentru a fi dus la penitenciar. El a coborât din avion cu cătuşe la mâini.

Fostul edil al Constanţei va fi transportat la Penitenciarul Rahova. Intanţa va decide marţi locul în care Radu Mazăre va rămâne timp de 29 de zile în carantină.

UPDATE ORA 20:33: Aeronava în care se află Radu Mazăre, extrădat din Madagascar, a aterizat pe Aeroportul Otopeni

Aeronava în care se află fostul primar al Constanţei Radu Mazăre, extrădat din Madagascar pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare în România, a aterizat, luni seară, pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, cu o întârziere de 20 de minute, din cauza furtunii.

Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava având escală la Paris.

UPDATE ORA 20:10: Avionul în care se află fostul edil al Constanţei, Radu Mazăre, este în în drum spre Aeroportul Otopeni. Ora estimată pentru aterizare este 20:35.

UPDATE ORA 13.20: Avocaţii lui Radu Mazăre, aflat în procedură de extrădare din Madagascar, au sesizat autorităţile franceze despre un presupus abuz la care fostul primar al Constanţei a fost supus, având în vedere că decizia extrădării nu a fost luată de un judecător, a precizat, Mihai Mazăre.

„Avocaţii lui din Franţa, când au constatat în această dimineaţa abuzul care i s-a făcut de către autorităţile din Madagscar, au decis să sesizeze autorităţile franceze despre acest lucru. Nu ştim dacă acest lucru va avea ca rezultat oprirea tranzitării lui prin Franţa sau alte consecinţe juridice. Este acţiunea lor, conform legislaţiei franceze. Nu a cerut Radu Mazare azil politic în Franţa", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihai Mazăre, fratele fostului primar al Constanţei.

UPDATE ORA 10.10: Şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române, chestor general Ioan Buda, a anunţat, luni dimineaţă, că nu au fost dificultăţi în preluarea fostului primar al Constanţei Radu Mazăre în custodia Poliţiei Române.

„Extrădatul este în custodia Poliţiei, astăzi va ajunge în România, sunt proceduri de extrădare, este o activitatea normală a Poliţiei de extrădare. Nu a fost nicio problemă de evadat. A fost preluat de Poliţie, este în custodia Poliţiei Române. În momentul acesta, este în custodia Poliţiei Române. Nu au fost dificultăţi”, a declarat Ioan Buda, luni, la Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE ORA 10.00:Alexandru Mazăre, fratele lui radu Mazăre, i-a criticat cu amărăciune, luni, la instanța supremă,acolo unde are un proces, pe cei care se bucură în aceste momente căfostul primareste adus în ţară pentru a fi încercaret,spunândcă le doreşte să aibă parte de aceeaşi dreptate pe care a avut-o şi fostul edil.

„Nu am vorbit cu el (Radu Mazăre -n.r.). Un singur lucru vreau să spun. Am văzut că foarte mulţi se bucură de situaţia în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei analize critice a situaţiei de fapt,a oricăreiaplecăriasupra drepturilor şi libertăţilor omului îmi aduc aminte de comportamentulGărzilorRoşii alelui Mao din perioada marii revoluţii culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toţi aceşti oameni să aibă parte în viaţa lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces în urma căruia avem o condamnare. Câtă dreptate a avut el aici, când a fost judecat, atâta dreptate, în momentele când o să aibă nevoie, să aibă şi aceşti oameni din partea lui Dumnezeu", a declarat Alexandru Mazăre, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare, urmează săfie adus, luni, în România, sub escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar au admis solicitarea de extrădare din partea ţării noastre, potrivit Poliţiei Române. Radu Ştefan Mazăre este în custodia Poliţiei Române, anunţă reprezentanţii instituţiei, precizând că întoarcerea fostului primar al Constanţei pe teritoriul României va avea loc luni seară.

„La această oră, persoana urmărită internaţional Radu Ştefan Mazăre este în custodia Poliţiei Române. Vă reamintim faptul că, la nivelul Poliţiei Române, s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile”, anunţă luni dimineaţă Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

După ce, pe 14 mai, autorităţile din Madagascar au admis cererea de extrădare înaintată de Ministerul Justiţiei din România în ceea ce-l priveşte pe fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, Poliţia Română a început procedurile pentru aducerea acestuia în ţară şi a trimis o escortă, formată din poliţişti români, pentru a-l prelua pe fostul edil şi a-l aduce pe teritoriul României, ca să-şi ispăşească pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare.

Surse judiciare au declarat că fostul primar al Constanţei va sosi pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, luni seară, la ora 20.10, fiind posibil ca aeronava cu care vine Radu Mazăre să aibă escală la Paris.

"Eu zic să nu ne grăbim, staţi să vedem ce o să se întâmple luni la aeroport. În Madagascar, există o legislaţie internă adaptată la legislaţia internaţională care spune că extrădările care se fac, aşa cum aţi văzut şi în cazul Ghiţă sau Udrea, se fac în urma deciziei unui judecător, unei decizii definitive. Extrădarea lui Radu Mazăre nu a fost judecată de niciun judecător în Madagascar. Conform normelor de procedură de acolo, acest lucru ar trebui să se întâmple. Dacă el nu se întâmplă, înseamnă că se realizează un abuz în extrădarea lui Radu Mazăre", a declarat Mihai Mazăre, la Antena 3.

Radu Mazăre este plecat în Madagascar de mai bine de un an, iar acolo a făcut demersuri, potrivit avocaţilor săi, pentru a obţine azil.

Fostul primar al Constanţei a fost dat în urmărire internaţională după ce, pe 8 februarie 2019, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat definitiv la nouă ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

Imediat, autorităţile române, prin Interpol, au emis un mandat de căutare a acestuia, iar pe 8 mai, Radu Mazăre a fost reţinut de autorităţile din Madagascar, el aflându-se cu iubita sa. Ulterior, el a fost arestat pentru 6 zile.

Pe 13 mai, ministrul interimar al Justiţiei anunţa că a fost predat autorităţilor din Madagascar dosarul pentru extrădarea fostului primar al municipiului Constanţa, iar, cinci zile mai târziu, tot Birchall transmitea că autoritățile din Madagascar au aprobat exztrădarea fostului edil și că, astfel, demersurile care șineau de Ministerul Justiției român au fost încheiate.