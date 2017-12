Ralph Lauren renunţă la conducerea operaţională a casei sale de modă

Ralph Lauren, unul dintre cei mai apreciaţi creatori din moda americană, va părăsi conducerea operaţională a casei sale, pe care a înfiinţat-o în urmă cu aproape o jumătate de secol, însă îşi va păstra anumite funcţii în companie, informează lemonde.fr. Ralph Lauren, care va împlini în curând vârsta de 76 de ani, îşi va păstra funcţiile de preşedinte executiv şi de director de creaţie. Fiu al unor imigranţi ruşi săraci, Ralph Lauren va fi înlocuit în calitate de chief executive officer (CEO) al Ralph Lauren Co., începând din noiembrie, de Stefan Larsson, directorul mărcii Old Navy, o filială a grupului Gap, care va încerca să ducă într-o nouă eră acest imperiu din modă, care a realizat, în 2014, o cifră de afaceri de 7,6 miliarde de dolari. Creatorul american l-a ales pe Stefan Larsson, un suedez în vârstă de 41 de ani, care, după o colaborare cu H&M, a cunoscut un succes fulminant în fruntea brandului Old Navy, începând din 2012. Rolul său va fi acela de a redinamiza grupul Ralph Lauren, celebru pe plan mondial pentru creaţiile sale de lux, inspirate din stilul country-chic.

Ralph Lauren, al cărui nume real a fost Lifschitz, pe care l-a schimbat în semn de omagiu adus actriţei Lauren Bacall, unul dintre idolii săi din tinereţe, speră că relaţia de afaceri pe care o va întreţine cu Stefan Larsson va fi un parteneriat, lăsând astfel să se înţeleagă că nu are intenţia de a se retrage complet şi imediat din activitate. Până la anunţul de marţi, Ralph Lauren şi-a condus singur imperiul din lumea modei. Şi-a început cariera în anii 1960, lansându-şi propriul brand de cravate sub marca Polo, înainte de a se extinde, lansând colecţii de cămăşi şi alte articole vestimentare pentru bărbaţi, într-un stil decontractat şi elegant, preferat de elitele de pe coasta de est din SUA. Acest autodidact, care a crescut în cartierul Bronx din New York, a decis în cele din urmă că a sosit clipa să despartă divizia de creaţie de divizia de management, pentru a obţine un plus de eficacitate. În rândul marilor mărci din moda americană, Ralph Lauren era unul dintre ultimii fondatori care continuau să îşi conducă singuri companiile. Donna Karen s-a retras şi ea în acest an. Calvin Klein, un alt creator care a copilărit în Bronx, a renunţat la funcţia managerială în 2002. Oscar de la Renta i-a predat funcţia executivă lui Peter Copping în octombrie 2014, cu puţin timp înainte de a muri.

Potrivit europe1.fr, grupul Ralph Lauren a realizat, anul trecut, o cifră de afaceri de 7,6 miliarde de dolari şi un profit net de 702 milioane de dolari. În ultimii cinci ani, vânzările grupului Ralph Lauren au crescut cu 53%, iar profitul net cu 46%.

