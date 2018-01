RATC modifică traseul unei linii de transport!

15:18:40 / 15 Decembrie 2017

Pt locuitor starda LYON

Am vazut unde va fi statia. Nu este dorinta mea ca mijlocul de transport in comun sa intre in cartier. Dorinta mea, chiar si la statia de pe DN, este sa avem niste linii principale (43, 100). Nu cred ca pentru RATC este o mare problema sa prelungeasca liniile pana la sensul de la palazu/tomis plus. Asta mi se pare ca ar ajuta foarte mult. Nu vreau sa bage statii in fata scarii unde locuiesc, ma multumesc sa fac miscare pana in statie, dar sa nu astept 45 min (ca in ianuarie 2017) sa vina un 3 sau macar un microbuz de Palazu.