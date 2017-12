Referendumul va decide necesitatea organizării de alegeri anticipate pentru CJ Vrancea

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea (CJV), Marian Oprişan, s-a întîlnit ieri cu liderii PNL, PD şi PC din Vrancea, pentru a găsi soluţii pentru deblocarea activităţii Consiliului Judeţean. Marian Oprişan a declarat că liderii PNL, PD şi PC nu au mai participat la întîlnirea propusă de el sîmbătă, deoarece aceştia i-au propus să negocieze politic ceea ce se întîmplă la CJV. "Am acceptat să mă văd cu domniile lor pentru că războiul de gherilă dus de cei 22 de consilieri trebuie să înceteze. În acest război nu a învins nici Alianţa PNL-PD şi nici PSD. Singurii învinşi ai acestui război sînt cetăţenii judeţului Vrancea“, a declarat Oprişan. Liderii filialelor locale ale partidelor politice au decis, în urma discuţiilor purtate ieri, reluarea activităţii instituţiei. Înţelegerea prevede deblocarea activităţii CJ Vrancea şi participarea celor 22 de consilieri la şedinţele instituţiei pentru aprobarea proiectelor de hotărîri care vizează buna administrare a judeţului. Liderii PNL, PD, PC şi PNG au acceptat, de asemenea, propunerea preşedintelui CJV, Marian Oprişan, de a se organiza un referendum pentru a vedea dacă cetăţenii doresc dizolvarea Consiliului Judeţean şi organizarea de alegeri anticipate. "Datorită afectării imaginii judeţului Vrancea, partidele hotărăsc să colaboreze, în spiritul respectului reciproc, pentru crearea, în judeţul nostru, a unui climat politic favorabil realizării intereselor comunităţii. Toţi cei prezenţi sînt de acord că singurul în măsură să aprecieze legitimitatea configuraţiei politice actuale a Consiliului Judeţean este electoratul judeţului Vrancea, motiv pentru care s-a hotărît declanşarea procedurilor pentru organizarea unui referendum", se arată într-un comunicat de presă semnat de liderii celor cinci partide politice. După semnarea comunicatului, Oprişan a declarat: "Cel mai important este că vor putea fi plătite salariile profesorilor din învăţămîntul preuniversitar, vom putea să asigurăm existenţa celor 1.200 de copii asistaţi de Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi vom putea să plătim salariile celor 11.500 de asistenţi ai persoanelor cu handicap din judeţ. Plecînd de la această întîlnire, care a avut un rezultat cît se poate de pozitiv pentru cetăţenii judeţului Vrancea, s-a înţeles, o dată pentru totdeauna, că înlăturarea efectelor distrugerilor provocate de inundaţiile din 2005 şi 2006 se poate realiza numai cu eforturile tuturor formaţiunilor politice. Astăzi a primat legea şi raţiunea”. Oprişan a precizat că în cazul celor şapte consilieri care au plecat din PSD către PNL şi PD va trebui respectată procedura legală. "Judeţul Vrancea a traversat o criză majoră, politică şi administrativă, care a afectat, din păcate, foarte multă lume. Liderii politici întruniţi astăzi au înţeles că trebuie să depăşească această situaţie şi să îşi consacre energiile către scopul pentru care au fost votaţi, pentru respectarea şi realizarea intereselor cetăţenilor. Am căzut de comun acord că singurul în măsură să aprecieze dacă o majoritate politică este legitimă sau nu este electoratul. În acest sens, am căzut de acord să organizăm un referendum prin care să consultăm populaţia judeţului Vrancea asupra oportunităţii dizolvării Consiliului Judeţean şi organizării de alegeri anticipate“, a spus, la rîndul său. preşedintele PD Vrancea, senatorul Jan Vraciu. Referitor la situaţia celor şapte consilieri migratori, Vraciu a precizat că vor fi respectate deciziile luate de instituţiile abilitate. De cealaltă parte însă, vicepreşedintele PNL Vrancea, Eduard Lambrino, cel care fusese ales de consilierii PNL, PD, PC şi PNG preşedinte al CJV, a declarat că se consideră în continuare în funcţie, deşi instanţele judecătoreşti afirmă contrariul. Şi el crede că prin aceste negocieri s-a intrat în normalitate. "Cred că nu a pierdut şi nu a cîştigat nimeni, ci s-a produs normalitatea. Există o înţelegere între partidele politice pentru rezolvarea situaţiei de criză de la Consiliul Judeţean", a afirmat Eduard Lambrino.