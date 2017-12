„Regele Ferdinand“, în misiune în Mediterană

13:11:08 / 07 Octombrie 2017

Melescanu -un experiment al lui Avacenna

Se poate don.amiral Nelson?Pai nu cunosteti ca aceasta alianta este un organism politico-militara cu ascendent democratic;cine nu este cu noi este inamicul nostru.Don,amiral,granitele Europei nu le ameninta nimeni.Cea ce se face acum este asa zisul ajutor umanitar al refugiatilor,in speranta ca va echilibra oferta de munca .Pentru ca,est europenii si altii,s-au cam curvit,cer bani mai multi pentru munca de gunoier,spalat de masini etc.Asa ca Frontexul cat si gruparea asta denumita ca sa impresioneze,nu fac altceva in Mediterana decat a culege ambarcatiunile si a le duce in porturile si asa aglomerate ale Italiei si Greciei pentru masa, casa ,selectionare si repartizarea in tarile UE. la cules de struguri,cartofi ,pepeni,capsuni.Cand o comunitate dintr-o tara indiferent din ce zona a UE nu mai au rabdare si ies in strada sint denumiti populisti,comunisti nazisti ,extremisti.Asa ca don Neslson,deschide bine ochiul sanatos si priveste cum sint deschise caile dialogului in numele tolerantei si a unei corectitudini politice prost inteleasa.